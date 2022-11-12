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烏俄曙光？傳澤倫斯基開出新條件　烏軍「收復所有失土」就和談

▲▼烏軍在哈爾科夫州巴拉克列亞升上烏克蘭的國旗。（圖／路透）

▲烏軍收復哈爾科夫州巴拉克列亞，升上烏克蘭國旗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭近期似乎出現緩和跡象，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）9日表示，「我們仍願意談判，我們從未拒絕。」而烏克蘭匿名官員也爆料，如果烏克蘭收復所有失土，總統澤倫斯基也願意與莫斯科談判。

據傳美國持續鼓勵基輔與莫斯科和談，但烏克蘭立場強硬，澤倫斯基甚至簽署法案，禁止與克里姆林宮獨裁者談判。智庫「基輔國際社會學研究所」（KIIS）民調也顯示，87%烏克蘭人強烈反對任何領土退讓。不過，這位烏克蘭匿名官員向《每日郵報》透露，「把俄羅斯人趕回2月23日時所謂的邊境，然後我們就可以談判了。」

扎哈羅娃則表示，俄國願意與烏克蘭談判，但2國持續交戰之際，也必須接受新的「現實」。俄國外交部在推特表示，是烏克蘭退出談判，還立法禁止與俄對話，「這一切顯示烏克蘭與其西方贊助者完全脫離現實」，儘管西方媒體近期積極宣傳恢復和談的必要性，「但美國、加拿大及西歐國家正盡一切可能延長敵對行動」。

▲▼烏克蘭軍人俄羅斯前線發射砲彈。（圖／路透）

▲烏克蘭軍人在前線發射砲彈。（圖／路透）

此前，澤倫斯基宣布，若俄羅斯能夠滿足5大條件，他就願意展開和談，包括「保持／恢復烏克蘭領土完整」、「賠償所有戰爭損失」、「懲罰所有戰爭犯」、「尊重聯合國憲章」、「保證不再進犯烏克蘭」。

密西根大學政治學副教授朱可夫（Yuri Zhukov）向《新聞周刊》表示，俄方多次提及的「新現實」，意指莫斯科動員令及併吞烏克蘭4州，「俄國主要談判籌碼來自占領土地，他就能說『如果烏克蘭做了A、B、C，我們將會撤退』。但併吞導致俄國在領土讓步的政治成本更高了，因為這將把普丁承諾「永遠屬於俄羅斯」的土地拱手讓人。」


 

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