徐巧芯猛追無良公關黑函事件　吳思瑤酸：連任出問題？想選立委？

▲陳時中競辦召開「阿中陪你安心向前行」影片及政策文宣公布記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯不滿「無良公關」粉專，暗指國民黨計畫偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，提告其偽造文書等5項罪名，11日再加碼補提告陳時中競辦偽造文書、妨害名譽及違反選罷法。對此，陳時中競選總幹事吳思瑤說，競選總部與這整個事件無涉，「徐巧芯不知道是尋求連任出了問題？還是準備選立委？這些蹭聲量的行為都該制止」

吳思瑤說，這一連串風波的源頭來自於一個偷拍事件，這個偷拍事件到底國民黨陣營是主謀還是共犯？蔣萬安至今閃躲不回答；事情之後，又連串的繼續做無限上綱的發展，相信這個劇本還會繼續寫下去。

吳思瑤表示，到底誰是主謀、誰是共犯？蔣萬安不要閃躲，也請不要讓選舉歪樓下去。最後15天陳時中還在講政策，蔣萬安已經辭掉立委，可以起碼在最後15天端出政策嗎？如果在關鍵時刻還要繼續抹黑，市民絕對會用選票予以制裁。

吳思瑤也喊話，不要浪費社會資源、不要浪費司法資源，「徐巧芯不知道是尋求連任出了問題？還是準備選立委？這些蹭聲量的行為我們都應該予以制止」。吳強調，競選總部與這整個事件無涉，沒有道理用加害人來要求被害人，不要再浪費社會資源、司法資源。

至於蔣萬安反嗆陳時中有了權力就作亂，吳思瑤酸，蔣萬安怎麼辭掉立委跟沒辭立委差不多？他講的還是過去一直在跳針講的，還有15天，請蔣萬安當負責任的市長候選人，講政策、不要歪樓。