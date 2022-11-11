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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選舉倒數！11／16零時起不得發布、引述民調　違者最高罰500萬

▲▼1218公投日一早便有不少民眾前往板橋國小投票所進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲年底九合一選舉進入最後階段，11月16日起不得發布、引述任何民調。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

年底九合一選舉與憲法修正案公民複決投票進入倒數15天，中選會提醒，根據《公職人員選舉罷免法》第53條第2項規定，投票日前10日起，以今年來說為11月16日零時起，「不得發布、報導、散布、評論或引述任何形式的選舉民調」，違者將面臨50萬以上、500萬元以下罰鍰。另外，1126投票當天，候選人不得進行任何選舉、助選活動，但除候選人外，其他人仍可進行「公投」的宣傳活動。

中選會指出，根據《公職人員選舉罷免法》第53條第2項規定，自11月16日起，政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。違者將處以新台幣50萬以上、500萬元以下罰鍰。

另外，投票日當天所有的公職候選人，不得從事「任何」的競、助選活動，也不得透過公投宣傳活動達到實質競（助）選之目的。

但除了候選人外，其他人仍可從事「公投」的宣傳活動，但還是不能宣傳公職人員選舉候選人的相關資訊，包含穿插候選人名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字等。

至於其他規範部分，媒體方面，廣播電視事業應以公正、公平原則從事選舉相關議題之新聞報導，對於提供時段供政黨、候選人從事競選宣傳，也應秉持此原則。報紙、雜誌及其他大眾傳播媒體所刊登之競選廣告，應於該廣告中載明刊登者姓名；其為法人或團體時，並應載明法人或團體之名稱及其代表人姓名。

另外，候選人或政黨印發宣傳品，應親自簽名；宣傳品之張貼，限於候選人競選辦事處、政黨辦事處及宣傳車輛。政黨及任何人除經直轄市、縣（市）政府公告供候選人或政黨使用之地點外，不得於道路、橋梁、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地，懸掛或豎立標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物。

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