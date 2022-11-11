▲立委林楚茵。（圖／林楚茵提供）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長候選人陳時中與北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手照，對於外界好奇的照片來源，徐巧芯稱是有媒體因綠營高層施壓而無法刊登，所以由她來對外公布。對此，知名狗仔葛斯齊10日批評，這些照片一看就知道不是狗仔手法，「狗仔記者才沒這麼弱」。陳時中競總發言人林楚茵也開轟，國民黨發現風向不對就想嫁禍媒體，要求國民黨台北市長候選人蔣萬安向媒體道歉。

徐巧芯6日晚間透過臉書公布數張照片，影射陳時中對李雅玲伸出「鹹豬手」。林楚茵認為，這些照片是蔣萬安團隊所為，在網路上發布偷拍視角的跟監照片，並加上抹黑與扭曲，利用這種惡毒的招式來警告支持陳時中的朋友，「老大哥在看著你。」

然而，對於外界所好奇的「照片來源」，知名狗仔葛斯齊指出，在政治選戰期，通常是請徵信、私家偵探、助理去拍攝，「那些畫面都看得出差異，目的也都不一樣。」他表示，這幾天有太多朋友想從他這挖出「到底是誰去拍的、誰派人去的？」，但他認為事情很簡單，「誰第一手曝光，就肯定脫不了關係，加上曝光的人又不是媒體，重點還加註，是媒體不願意曝光。」

林楚茵表示，日前她就以媒體人的身分質疑蔣萬安陣營用「被截圖的照片」抹黑陳時中，是自導自演的栽贓抹黑，「2022年的台灣有哪個媒體能被施壓？請蔣萬安大聲說出來！我身為前媒體人與現任立委，尊重媒體自由是基本素養，如果有媒體被打壓一定協助發聲。」

林楚茵怒批，國民黨爆料至今五天，蔣萬安只會切割，卻遲遲無法提出新證據，也沒有進一步說明「媒體提供照片給國民黨」的事。她認為，國民黨根本是「作賊喊捉賊，發現風向不對就想嫁禍媒體，為了烏龍爆料拉媒體墊背，為了落後的民調耍惡質奧步」，要求蔣萬安向媒體道歉。