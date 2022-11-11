要中選會「亡羊補牢」！　國民黨：保障確診者投票權

▲國民黨團提議中選會「亡羊補牢」 保障確診者投票權。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰僅剩下半個月，各縣市對於禁止確診者投票的選務工作，因應做法出現不相同的現象，恐重蹈2018年選舉亂象，影響選舉結果。國民黨團今（11）日上午召開記者會，質疑蔡政府藉由疫情剝奪人民行使公民權，而世界民主先進國家在疫情期間，仍能規劃出配套措施，讓確診者、隔離者行使公民權，「為何民進黨政府就是不能？」

總召曾銘宗表示，投票權是依據《憲法》第7條賦予人民最基本的公民權利，但蔡政府規定確診不能投票，沒收人民投票權，已經違法、違憲。國際特赦組織在11月9日發布聲明:「國家不能因為防疫侵害人民投票權。」蔡政府剝奪確診者投票權，連國際組織都看不下去，認為蔡政府已經侵害人民投票權。

曾銘宗表示，歐美先進民主國家都會讓確診者投票，為何台灣做不到？國民黨團召開多次記者會，呼籲中選會必須盡早超前部署。曾銘宗強調，九合一大選不是這幾天才決定，中選會非但沒有超前部署，時間到了就推給相關法規沒有明文規定，完全不負責任，全民無法接受！國民黨團要求中選會，在防治疫情前提之下，立刻與中央疫情指揮中心商討出配套措施，讓人民都能實踐投票權。

書記長李德維表示，執政的民進黨政府，當要進口萊豬時，搬出美國相關規定；要開放核食時，又稱日本相關規定又是如何、如何。但是對於確診者如何行使投票權的時候，民進黨政府有沒有看到美、日、韓等各國相關規定和做法？還是意圖製造選舉混亂？2018選舉一邊開票、一邊投票的亂象，導致最後選舉結果，出現戲劇性的變化。

李德維指出，2022年九合一大選還有公民複決，如此複雜投票過程，民進黨政府不做出統一規定，難道想看到混亂的選務在各地發生嗎？中選會說確診者不能投票，衛福部說確診者出門將重罰20萬元到100萬元，用恐嚇的方式讓確診者不能去行使投票權。

李德維表示，這次選舉，蔡英文總統推動18歲公民權複決，讓年輕人一起決定國家未來，撐起公民權的大旗，但是卻剝奪染疫民眾的投票權，這豈不是笑話嗎？李德維敬告民進黨，不要對自己不利的就堅決反對，運用各式各樣手法，讓國人無法投下神聖的一票。

國民黨團強烈要求民進黨政府，參考美日韓各國相關作法，不希望再看到這次選舉，出現各縣市步調不一致的混亂狀況。呼籲中選會和衛福部不要再互踢球，剩下最後兩周就要投票，各自負起該負的責任，參考各國的做法，做出相關規劃。

副書記長陳以信表示，中選會到現在還是不願讓確診者投票，這對民主是極大的傷害。根據《憲法》規定每位公民都有投票權，但確診者竟然無法投票，顯見蔡政府、中選會根本沒有預先防範結果。

陳以信舉例各國對於確診者投票因應方式，例如日本在今年7月舉行參議員選舉，利用郵遞方式讓確診者或隔離者進行投票，也可以透過未染疫的親友，代為投遞郵寄選票。韓國今年3月舉行總統大選，投票時間延到晚上7點半，以投票時間的方式做出區隔，讓確診或隔離者在晚上6點至7點間進行投票。