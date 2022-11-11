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請辭立委遭批「因辯論表現不佳」　蔣萬安：民進黨口不擇言

▲▼ 蔣萬安稍早赴南機場樂活園地與長輩共餐 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安赴南機場樂活園地與長輩共餐 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨籍台北市長候選人蔣萬安昨日宣布請辭立委，不過，民進黨副秘書長林鶴明表示，「蔣大概是辯論表現不佳，這　周不得不辭立委」，林也稱，民進黨7個立委不會請辭，「民進黨不需要用請辭手段打選戰」，遭外界諷「綠能你不能」。對此，蔣萬安說，民進黨的雙標還有口不擇言已經很長一段時間了。

林鶴明10日表示，蔣萬安辭職是選舉策略，但蔣萬安8日才說「飯還在鍋子裡」，結果10日一早就急著掀鍋了，而民進黨現在有提名7位立委參選各地縣市長 ，他們很早有共識，「請辭是選戰策略，民進黨不需要用請辭這樣的手段打選戰。」

蔣萬安稍早赴南機場樂活園地與長輩共餐後，接受媒體提問，他表示，民進黨的雙標還有口不擇言已經很長一段時間，接下來也只會更多。台北市過去這八年相關的建設停滯，面對世界變化之快，台北市沒有辦法再空轉下去。

蔣萬安表示，昨天請辭立委，展示的就是破釜沈舟、一定要贏的決心，也希望用這樣的決心持續勤走基層、爭取市民認同，希望成為市民心中最好的選擇。

另，媒體人黃揚明表示，蔣萬安辭立委一事，他的團隊決策應變模式很有問題，這波操作他給「不及格」，辭立委到底是誰的決定？蔣說，「這完全是我自己的決定，也是在昨天宣布之前，請競選辦公室跟黨中央還有台北市黨部來報告」。
 

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