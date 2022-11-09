國慶煙火無人機「全陸製」　蔣萬安一句話嗆爆：綠能你不能

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年國慶煙火利用「無人機國家隊」在夜空排列出國旗圖案，不料，國民黨立委魯明哲爆料指出，當晚表演的無人機機具與軟體皆來自大陸深圳公司；行政院長蘇貞昌則承諾徹查。國民黨台北市長候選人蔣萬安9日說，這不只綠能你不能，現在是高端能、無人機不能，打進人體的應該比無人機還嚴重，現在要徹查無人機，卻不查高端，應給國人交代。

魯明哲8日說，當時檢視相關無人機資料時就嚇一大跳，因為該批無人機的螺旋槳支架上，居然有簡體字，因此懷疑所謂國機國造，莫非就是中國大陸製造的無人機排出國旗、保土衛國的字樣。

蔣萬安說，這不只綠能你不能，現在是高端能、無人機不能，民進黨從上到下都打高端，但第二期委託中資辦理。打進人體比無人機都還嚴重，無人機徹查，高端卻不查，根本沒標準，政府應該給交代。

另，對於蔣萬安及友人被爆出吃一餐5萬元的晚宴，其中被網友發現帳單中有「美牛」。民進黨立委林楚茵也酸「在全美評定為"最棒的美式牛排館"吃飯!反美牛吃美牛~~~真香!!」。蔣萬安下午回應，國民黨立場一直就是牛豬分離，反萊豬不反美豬，立場一直都很清楚，不需要偷換概念討論公共議題。

