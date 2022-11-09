陳建仁：高端疫苗「是很高端的疫苗」　嘆不信者恆不信

▲前副總統陳建仁稱，高端疫苗在科學上顯示有效，但不信者恆不信。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

衛福部專家會議認同高端疫苗保護效益引發批評，前副總統陳建仁今天說，它在科學上顯示有效，但不信者恆不信，就像去年有人誤導民眾不敢接種疫苗，「這是害人命的事情」。

陳建仁與民進黨台北市長參選人陳時中接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪在今天中午播出，談到高端疫苗保護效益，陳建仁指出，它的中和抗體效價高於AZ疫苗、相當於莫德納跟BNT疫苗，更遠高於科興疫苗，實際接種數據也是如此，「我覺得高端疫苗是一個很高端的疫苗」。

陳建仁表示，不信者恆不信，但這是件很嚴重的事情，去年有一群人因此不斷宣傳AZ疫苗的不良反應，誤導民眾以為不良反應就是副作用，嚇得所有老人家不敢接種，「這樣是害人命的事情，現在想起來還是很難過、很痛心。」

陳建仁皺著眉說，他實在是為了很多沒接種的民眾感到惋惜，「這些人若不幸死亡，應該歸諸於他們沒有打疫苗，而誰讓他們沒有打疫苗？」

▲陳時中與陳建仁接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊節目專訪。（圖／翻攝自Yahoo TV直播畫面）

王時齊接著問，台灣的防疫表現因為選舉不斷被抹煞，是否因此造成心理傷害。陳時中回應，有些人為了選舉把台灣人共同努力的結果變成是邪惡的事，更不斷消費染疫往生的國人，把這些人當成政治攻擊的武器，「我不想在這上面回擊、反駁太多，因為我們真正心疼這些人」。

陳時中認為，除了打擊自己外，有些人是試圖打擊台灣人的信心，希望台灣人妄自菲薄，因為台灣防疫成績是靠著全民非常強烈地團結在一起，而這會是保護台灣最有效的武器，這些人不樂見此事。

陳時中強調，跟國際相比，台灣防疫做得很好，「世界公衛史上，我們一定會被留下名字。」

陳建仁補充，台灣的防疫嚴格指數遠低於其他國家，沒有封城也沒有停班停課，經濟因此連年正成長，他也不斷受邀向國際分享台灣防疫成果，「台灣沒成功他們會請我去講嗎？」

陳建仁嘆了一口氣表示，BBC、NHK、CNN等國際媒體，每次有關台灣防疫的報導都是正向的，但國內就是有少數人想讓台灣人覺得自己樣樣都不行、只能靠別人，很難想像這些人的居心。

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