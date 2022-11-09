北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

▲陳思宇。（圖／翻攝自陳思宇臉書粉專）

政治中心／綜合報導

北投中繼市場於9日正式開幕，原本的北投市場將重新整修，預計2023年1月主體動工，2024年5月主體市場完工。民眾黨台北市議員候選人陳思宇說，整齊乾淨升級版全新亮相，大家都給予了很正面的評價。

陳思宇9日於臉書表示，北投市場從10月25日搬到中繼市場試營運，在11月9日正式開幕，舊的北投市場已經關閉，原本裡面所有攤商都已搬遷完成，但原本就在舊市場外圍的攤商還是都在一樣的位置；而原本的北投市場會重新修整，預計在2023年的1月主體動工，2024年的5月主體市場完工。

陳思宇提及，自己從試營運開始，就來和買菜的媽媽姊姊們聊天，當時大家主要的回應大概是「喜歡攤位有分類集中、通路比較小人潮多時會很擠、現在的地面很乾淨沒有油膩、洗手間沒有洗手乳。」因此10月已轉告自治會長吳萬強，將問題解決。

陳思宇說明，中繼市場總共分為四區，A青果區，B生鮮蔬果區，C百貨區，D美食區。每一棟都有幾個小門可以相連接，所以可以直接從A棟逛到D棟，很多外地遊客原本最喜歡的北投市場美食都在D區，也幾乎全部都搬來了，而且現在買菜還能順便作美髮、美甲、按摩，功能變得更多元。

最後，陳思宇說，他們從頭到尾繞完一圈，大致上所有的軟硬體問題經過為期二周的試營運，不斷優化改善採納各方建議後，升級版的北投中繼市場大家都給予很正面評價。