朱立倫諷1200月票是「笑話」　批民進黨落後就出怪招

▲國民黨行動中常會前往高雄，黨主席朱立倫給柯志恩打氣。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

九合一選戰倒數，國民黨重兵集結北台灣，相較於黨內評估台北市候選人蔣萬安選情日漸穩定，黨主席朱立倫的故鄉桃園身為一級戰區，藍綠情勢依舊詭譎。朱立倫今（9）日赴高雄召開行動中常會時指出，黨內民調顯示國民黨桃園市長候選人張善政是明顯領先，但民進黨開始出奧步、怪招，現在還說要推「北北基桃」1200月票，但為何以前新北市長侯友宜找桃園市長鄭文燦，「對方卻根本不理？」

年底九合一選舉剩17天，國民黨行動中常會今（9）日移師高雄，替候選人柯志恩及黨籍議員的選情加溫。會前受訪談及目前黨內評估桃園是否有領先，是否已下軍令狀，年底必取桃園？朱立倫回應，根據黨內出爐的內參民調，國民黨是明顯的領先，但絕對不敢掉以輕心，因為民進黨各種奧步、各種怪招都會出來，而且有無盡的中央到地方等行政資源。

朱立倫也說起一個「笑話」，他提到怎麼會突然看到民進黨的北北基桃候選人說月票要1200元，本來1280元是新北、台北長期在執行的，而張善政想要擴大到桃園；朱立倫回憶，以前侯友宜找了鄭文燦好多年，希望桃園也要實施月票政策，但鄭根本不理，現在怎麼突然說要做了，還不需要任何經過任何精算，就說1200元。

朱立倫怒轟，如此就可以看得出來，民進黨到最後真的是亂了手腳、慌了陣腳，真的什麼樣的怪招都會出來，連這個似乎是個笑話式的政策都會講出來，「為什麼不現在、今天就開始實施？桃園、基隆都是民進黨執政的，為什麼不立刻來實施？」