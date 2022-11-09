北韓向南方海域試射飛彈　南韓「打撈後」發現：是前蘇聯飛彈SA-5

▲北韓聲稱2至5日試射飛彈、砲擊、派軍機升空等行動屬於針對敵方的「軍事作戰」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月2日上午試射3枚短程彈道飛彈，其中一枚甚至首度越過東海（日本海）北方界線（NLL）以南公海，距離南韓江原道束草市以東僅57公里。南韓軍方派遣人員於6日打撈，今（9）日對外發布分析結果，研判該枚飛彈為舊蘇聯時期的地對空飛彈SA-5，今年更被俄軍用於侵略烏克蘭。

根據《韓聯社》，南韓國防部9日表示，6日軍方曾派遣人員至北方界線以南公海之周遭海域打撈疑似是北韓試射後留下的飛彈殘骸，從殘骸的形體與特徵來看，研判是北韓前蘇聯型號為S-200「安加拉河」（北約代號：SA-5）地對空飛彈。

南韓國防部表示，「此次北韓（於2日）試射SA-5飛彈，很明顯是根據事前計畫的挑釁行為。我軍強烈譴責，北韓此次助長韓半島（朝鮮半島）緊張情勢升溫、且違反《九一九軍事協議》的飛彈挑釁行為。」

南韓國防部強調，對於北韓任何威脅國民生命安全的軍事挑釁行為絕無一絲容忍，未來將會以韓美同盟具壓倒性的軍事作戰能力嚴加應對。

報導指出，北韓官媒曾於7日公佈2至5日試射飛彈的相片，其中就包含了地對空飛彈SA-5。該枚地對空飛彈同時也可用於地對地作戰，尤其近來俄軍就曾將性能類似的地對空飛彈當作地對地飛彈使用，用來攻擊烏克蘭。

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