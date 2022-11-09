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韓警界最大醜聞！梨泰院事故前曾有報告卻置之不理　事後毀屍滅跡

南韓警界最大醜聞！梨泰院事故3天前示警報告置之不理　事後還毀屍滅跡

▲隨著南韓梨泰院踩踏事故的調查細節不斷流出，警界的無能和腐敗也一一曝了光。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／CTWANT

據悉，在爆發梨泰院萬聖節慘案的3天前（10月26日），商人團體、龍山警察署112狀況室、龍山警察署情報科都分別示警可能會有大規模踩踏事件發生的風險，但龍山署高層卻對這些事前警告置之不理，事後甚至還下令銷毀相關檔案。

南韓警界最大醜聞！梨泰院事故3天前示警報告置之不理　事後還毀屍滅跡

▲數千人於11月5日聚集在首爾街頭，為梨泰院踩踏事故舉行燭光守夜活動表達哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

據韓媒SBS《東亞日報》的報導，南韓警察廳成立的特別搜查本部8日搜查了超過50處地點，其中包括警察廳長尹熙根的辦公室以及龍山署署長的辦公室。

調查顯示，在梨泰院萬聖節慘案發生3天前，商人團體就曾在龍山署的座談會上表示：「可能會發生包括踩踏事件在內的安全事故」，要求警方制訂對策。同一天，龍山警察署112狀況室也制訂了警告安全事故危險報告書。龍山署情報科的報告更指出：「由於聚集人數超乎預期，有可能發生安全事故」等內容，雖然這些內容都有被共享到警察內部網。但是龍山署高層對這些事前警告卻置之不理。

而慘案發生當天，事前也多次出現危險徵兆，但現場應對存在許多漏洞。警察廳廳長尹熙根表示：「事故發生前，警方接獲很多112緊急通報，民眾都是反應現場過度擁擠，有發生事故的危險性，但警方的應對卻不盡如人意。」據悉，慘案發生當天，警方從傍晚6點開始到10點發生事故之前接獲了多達400次的112通報。而警方和區政府其實可以透過監視錄影器，掌握現場的危急情況，當下如果警方與相關部門協商後，更早、更積極地控制現場，情況就會發生變化。

沒想到還有警界高層想要毀屍滅跡，據龍山署情報科警員透露的訊息，他在事故當天將示警報告提交給上司情報課長，並呼籲要掌握狀況，部署人員應對，但該名情報課長卻指示，要以其他抗議活動作為警備優先考量，沒有把報告的內容聽進去。

而這份示警報告，也在梨泰院事故發生前2小時，從警方系統中消失。就連留在該位警員沒有設密碼的辦公室桌機中的檔案，也在事故發生後，遭到同僚在課長的命令之下刪除。對此特別搜查本部正在進一步還原事件時間線，對相關人員進行調查。

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