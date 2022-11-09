金正恩「和平禮物」淪政治皮球　文在寅把2隻豐山犬交還尹錫悅

▲文在寅2018年在臉書分享豐山犬生下小狗的照片。（圖／翻攝自文在寅臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓前總統文在寅及行政安全部總統記錄館8日皆證實，文在寅已將2隻豐山犬移交給政府。這2隻豐山犬是2018年南北韓關係升溫時，北韓領導人金正恩贈與文在寅政府的「和平禮物」，但文在寅卸任後自願飼養，尹錫悅政府卻不願每月出250萬韓元（約新台幣5.8萬元）飼養費，因此成了「政治問題」。

韓聯社報導，文在寅和館方於8日下午在慶北大學動物醫院交接2隻豐山犬，由於犬隻是文在寅以國家元首身分獲贈的禮物，因此被館方列為收藏對象。

▲文在寅夫婦卸任後仍飼養著3隻豐山犬。（圖／達志影像／newscom）

館方介紹在管理權限移交完畢後，會對犬隻的健康狀況進行檢查，之後會將其安置，但目前尚未決定安置地點。

原本簡單的犬隻飼養，卻因豐山犬是國家財產，若卸任總統要繼續飼養就必須修改相關法令，卻傳出尹錫悅政府反對修法，因此文在寅乾脆決定將犬隻送還給政府，國家財產由政府照顧。

▲豐山犬飼養費不低，文在寅和尹錫悅政府都不願全額負擔。（圖／達志影像）

對此，府方7日反駁反對修改法令一事，稱是文在寅不想等法令修改程序走完，單方面決定要將豐山犬交還給總統記錄館，強調決定完全是由文在寅單方面做出，與府方無關。

金正恩當年贈送的2隻豐山犬為一公一母，公狗松江（송강이）、母狗熊熊（곰곰）。回到南韓後2隻狗生下7隻幼犬，文在寅夫婦將6隻送養，留下一隻飼養，卸任後便帶著松江、熊熊和幼犬回到慶尚南道梁山市的私宅生活，據了解每月花費約要近6萬元新台幣。