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澤倫斯基鬆口！只要「滿足5大條件」　願意與俄羅斯進行談判

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國《華盛頓郵報》先前報導，拜登政府曾私下鼓勵烏克蘭領導層，釋出願意與俄談判的訊息，否則可能會出現「烏克蘭疲勞」。烏克蘭總統澤倫斯基8日鬆口表示，若俄羅斯能滿足「五大條件」就願意進行和平談判。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日一改過去強硬態度表示，若俄羅斯能滿足「保持／恢復烏克蘭領土完整」、「賠償所有戰爭損失」、「懲罰所有戰爭犯」、「尊重聯合國憲章」、「保證不再進犯烏克蘭」等五大條件，雙方就可以進行和平談判。

事實上，烏克蘭9月開始在東部和南部發動反攻，俄羅斯持續呼籲進行談判，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）指責烏方缺乏善意，「這是基輔自己的選擇，我們一直在準備進行這樣的談判。」烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則反駁，他們從未拒絕談判，但俄國必須先撤軍，「普丁準備好了嗎？」

《華盛頓郵報》先前報導，拜登政府私下鼓勵烏克蘭領導層，釋出願意與俄談判的訊息，並且放棄「除非普丁下台、否則拒絕和談」的公開立場，不然可能會出現烏克蘭疲勞（Ukraine fatigue），對部分國家而言，選民可能擔心戰爭持續多年，而不願支持烏克蘭。

俄羅斯在9月底將烏東四州列為領土時，澤倫斯基曾簽署法令表示，絕對不可能和普丁舉行會談；但報導一出後，澤倫斯基就改變先前的強硬態度。智庫彭塔中心（Penta Center）政治分析師費森科（Volodymyr Fesenko） 說，這意味著基輔無法忽視美國和歐盟對這場戰爭的看法，「斷然拒絕談判會正中俄方下懷，因此澤倫斯基正在改變策略。」

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