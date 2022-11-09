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小室圭鹹魚大翻身！　紐約多家律所祭「千萬年薪」搶挖角

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲小室圭如今成為當紅炸子雞。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本秋篠宮文仁親王的女婿小室圭3度報考紐約律師資格考試終於合格，而先前只能擔任律師助理的他，職業生涯也將隨著取得證照有大躍進。日媒爆料，除了小室圭原先任職的律所外，有多家紐約律師事務所已向小室圭拋出橄欖枝，而他本人的年薪更有可能翻倍跳至5000萬日幣（約新台幣1092萬元）。

根據《女性自身》報導，小室圭從法律學校畢業後，便一直在Lowenstein Sandler（下稱LS）律師事務所擔任律師助理，在他數度落榜時，LS律師事務所也不斷支持他，可以說是一大恩人。而他在10月下旬成功考取紐約律師資格，預計2023年1月將正式升格律師。

儘管外界預估他將會繼續留在LS任職，但是據傳目前已經有多家當地的律師事務所開始動作，以爭奪小室圭這塊「可造之材」。Windels Marx（下稱WM）也是其中一間向小室圭拋出橄欖枝的律所。小室圭2020年夏天曾在WM實習，而該律所的其中一名合夥人正是將小室圭引薦至紐約法律界的恩師。

擁有國際律師執照的清原博指出，年輕人跳槽到新的律師事務所並不稀奇，而LS主要負責商業案件，WM則是擅長不動產買賣與不動產遺產相關案件。根據小室圭所發表的論文主題，他想要耕耘的領域主要還是在LS。不過如果跳槽到WM，他更能於在美日人的領域發揮個人能力，並利用相關資源。

小室圭擁有「前內親王丈夫」的頭銜，能夠為律所吸引更多日本客戶，因此一旦跳槽，勢必能獲得更高的薪資，預計年薪可高達4000萬至5000萬日幣（約新台幣873萬至1092萬元）。儘管他現在還沒有任何實際成績，不過儼然已經引發各家律所的爭奪戰，成為紐約法律界的當紅炸子雞。

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