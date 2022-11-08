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網路數據：鄭運鵬單日聲量逾9.5萬　2成來自台積電落腳桃園

▲▼蔡英文出席鄭運鵬游吾和聯合競選 總部成立造勢活動。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文周末前往桃園為鄭運鵬站台。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉情勢膠著，臉書粉絲專頁「今天有數嗎」公布最新網路數據調查，結果顯示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬上周網路聲量與國民黨桃園市長候選人張善政拉開差距，鄭擁有逾9.5萬聲量，領先張善政8.7萬聲量，且鄭的社群聲量中，有兩成是來自台積電一奈米製程落腳桃園的議題。

該粉專表示，在這次地方選舉中，桃園市長的戰況始終膠著，直到距離投票僅剩1個月的上周，鄭運鵬與張善政兩人的單周聲量也未有明顯差距，鄭運鵬以9萬5754聲量小幅領先張善政的8萬7660。

該粉專分析，雖然戰況拉鋸，但鄭運鵬陣營在上周就連出兩招，一是打出政見牌，由行政院長蘇貞昌宣布台積電的一奈米製程將落腳桃園的龍潭科學園區，消息一出，立刻為鄭運鵬帶來不少正面聲量，在上周鄭運鵬的社群聲量中，就有 20%是來自台積電議題；第二則是，除了身兼民進黨主席的總統蔡英文上周日單日內就陪著鄭運鵬連趕3場造勢活動，鄭運鵬透過車隊掃街、掃市場及緊鑼密鼓的行程，也確實讓鄭運鵬在當日的聲量立刻甩開對手，以1萬5846領先張善政的9486，對於帶動聲勢立刻見效。

本次網路數據調查的統計方法為透過搜尋引擎QSearch，在10月31日至11月6日之間，撈取全台約90萬個Facebook粉絲頁貼文，並以「分享乘以1、留言乘以0.1、按讚乘以0.1」計算影響力分數，搜尋關鍵字為鄭運鵬、張善政、台積電。

▲▼今天有數嗎公布桃園市長選舉網路調查。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎）

▲今天有數嗎公布網路數據調查結果。（圖／翻攝自Facebook／今天有數嗎）

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