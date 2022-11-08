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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人生好難！這題意外考倒謝龍介　當機10秒被美女笑翻

記者李芸樺／台北報導

台南市長候選人謝龍介，接受ETtoday《欣儀最政點》節目主持人王欣儀訪問，談到要翻傳綠色執政不容易，他說他費盡唇舌到市場推銷，原本都被鄉親罵胡說八道，但他不厭其煩點出台南市六都唯一無老人健保、說明政見的可行性，終獲得「信你一次」的回應，加上口語效應擴散，讓謝龍介好感動。

謝龍介已在廟前、車隊辦了超過4百多場演講，自認打選戰是數一數二認真，他說他瞭解台南人明知黃偉哲不滿意度高但仍要投給黃，這正是他要去突破的，所以他的選情才會倒吃甘蔗，最後一定可以逆轉勝。

節目最後主持人王欣儀透過快問快答聊聊一些輕鬆話題，謝龍介被CUE到用台語撩妹，突然尬笑害羞起來，然後才說會稱讚對方樣子很有氣質，原本被王欣儀酸就這樣？謝龍介才補充說，妹子都喜歡聽、很吃這套，王欣儀才明白原來他是經驗豐富的老司機阿！

有趣的是，謝龍介向來是有問必答、沒什麼問題能難倒他，但節目中王欣儀要他「用一句話形容自己」，他竟卡關當機10秒，安靜的空氣讓王欣儀笑翻喊話：「別害羞啦」最後謝龍介才說出自己的座右銘「歲不寒無以知松柏，事不難無以知君子。」表示自己是一個不怕困難的人。

▲▼謝龍介說他台語好，廟口和戲曲給他很多滋養。（圖／欣儀最政點）

▲謝龍介說他台語好，廟口和戲曲給他很多滋養。（圖／欣儀最政點）

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