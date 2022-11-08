台版柬埔寨詐騙「囚禁、棄屍」　國民黨批：桃園警力被蔡英文榨乾

▲國民黨召開「青埔豬仔新北救，桃園警力被蔡英文榨乾」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

檢警日前破獲冷血兇殘程度不亞於「柬埔寨凌虐豬仔詐騙集團」的大型詐騙集團，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名被害人，有3名被害人不幸遇害。國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超與張善政新媒總監練鴻慶今（8）日召開「蔡英文×鄭運鵬，聯手力挺青埔毒品累犯」記者會，請蔡總統不要再「維安重於治安」，而鄭文燦、鄭運鵬與毒品累犯站在一起，更是嚴重打擊警方士氣。

舒翠玲說，台灣出現「青埔寨」，讓PTT網友炸了鍋，紛紛回覆「EE園區百人虐囚事件，政府有出來關心嗎？」貼文；而受害人家屬曾在十月初在PTT刊登「尋人啟示」，用自力救濟的方式來尋找失蹤家屬，也讓網友感嘆。舒翠玲認為，詐騙案層出不窮的原因在於蔡總統「維安重於治安」，桃園已經是警民比六都最高，警察勤務最重，但蔡總統每次來桃園輔選又是勞師動眾，排擠警方打擊犯罪的時間。

詹江村日前在臉書爆料，蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬聯手力挺的青埔里長候選人，其實是毒品、酒駕的前科累犯。根據公開的裁判書查詢系統，光是在2018年，這位里長候選人就犯了二次毒品、一次酒駕。而這樣的前科累犯，卻能夠參加鄭文燦「市府官邸」的晚宴，跟鄭文燦同屬於一個「兄弟會」，而能幫鄭文燦慶生。

詹江村分享青埔人的自嘲：青埔號稱「違規停車零容忍」，但是只要顏色對了，就算毒品累犯也可以被接受。而針對鄭運鵬切割該里長候選人，詹江村質疑，鄭運鵬的青埔後援會，跟該里長同一個地址，這要如何解釋？而「合照是里長候選人自行合成」的辯解，詹江村說他跟張善政的合照也是合成，問題是如果沒有得到授權，市長競辦必然會出面否認，而不是跟鄭運鵬一樣，被踢爆了才切割。

詹江村怒斥，青埔有詐騙囚禁案在前，有蔡總統力挺毒品累犯於後，除非蔡總統是覺得青埔房價太高，用這個方式來打房，否則真的難以理解，怎麼會做出這樣傷害青埔的事情。

梁為超收到鄭運鵬團隊內部的爆料，在「前科累犯」被踢爆後，鄭文燦的辦公室副主任施彥廷表示「要切割」，對外解釋「沒有設聯合後援會，該里長候選人只是來參加活動」；還有人遷怒於警方，留言「這員警帳肯定要算」。梁為超呼籲鄭運鵬「若要人不知，除非己莫為」，該里長候選人的前科紀錄在裁判書系統都查得到，去對員警秋後算帳，實在是讓人不恥。

梁為超並且分享與詐騙集團的對話紀錄，表示雖然新北、青埔破了案，但還是有其他的詐騙集團流竄，繼續用類似手法犯案。臉書上有求職貼文「缺六位臨時工、偏門工作，短期兼職，薪水18-22萬，包食宿」。實際聯繫後，對方表示「可以給你十八萬，但要配合住宿五天作業」。梁為超已經緊急通知警方，要求民進黨把保護蔡總統輔選的警力，優先來保護台灣人民。