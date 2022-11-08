「民進黨擋疫苗護高端」看板高掛　劉建國：奧步必使人民唾棄

▲雲林虎尾圓環出現未署名的黑函看板，民進黨雲林縣黨部與雲林縣長參選人劉建國前往現場抗議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾圓環旁一棟大樓頂部出現一面巨型看板，斗大字樣「討厭民進黨、擋疫苗護高端」超吸睛，民進黨雲林縣黨部認為該看板涉及污衊，除向警方報案，縣黨部主委林金忠、民進黨雲林縣長參選人劉建國等人亦前往圓環現場表達不滿並高喊「抗議違法文宣、即刻下架」。

林金忠表示，「選舉是一個民主、理性的活動，使用未署名的文宣就是黑函，對於受害者當然要求必須即刻下架、即刻拆除，我們站在民進黨的立場，針對黑函、違法的我們要求警方協助馬上下架，至於看板內容是否有涉及妨礙名譽或毀謗，是下一階段問題，會再跟律師商議。」

劉建國指出，應該用正面的方式來面對選民，各政黨或參選人提出自己的理念、可以為地方做何種努力等，以正面的方式無論是文宣、看板或宣導品應該都要具體標示單位或清楚署名，這才是負責任。

劉建國表示，未具名的文宣或看板就是就是抹黑、扭曲，選民絕對不能接受和認同，何況竟光天白日大膽設置在虎尾圓環，這絕對無法讓虎尾鄉親接受，更無法讓雲林縣民認同，對於選舉期間用這種奧步攻擊，必使人民唾棄、譴責，「我們要求警方、檢方逕行處置，才不會影響長期為台灣土地打拼的政黨受到不必要的傷害。」

劉建國說，選舉剩下十多天，絕不允許這種不願具名、發黑函式的情況發生，希望選舉要更正面，這才是能為人民創造更好的未來。雲林虎尾警分局說明，廣告看板屬於私人財產，警方依法辦理，如果有人覺得內容不妥，權益受損可依法提告。

▲雲林虎尾圓環旁一棟大樓頂部出現一面巨型看板，斗大字樣「討厭民進黨、擋疫苗護高端」超吸睛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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