台日混血正妹搶進新北議會　合體「父親」金鐘歌王

▲山田摩衣（左）與楊烈（右）合體拜票。（圖／山田摩衣辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數階段，台日混血正妹、新北市板橋區市議員候選人山田摩衣8日與「金鐘歌王」楊烈合體，她是童星出身，20年前曾在本土劇「流氓教授」與楊烈分別飾演父女角色，今天上午兩人一同到板橋區埔墘市場掃街拜票，爭取選民支持，呼籲鄉親給予最認真的新人一次機會，讓有熱情、有理想又專業的好議員替選民服務。

楊烈與山田摩衣曾在2001年台視播出的本土劇「流氓教授」中，分別飾演父親溪仔（楊烈飾）與女兒林寶釵（山田摩衣飾，幼年），睽違20年，楊烈特地到板橋替「女兒」山田摩衣掃街拜票，沿途也碰到不少粉絲熱情合影，人氣依舊紅不讓。

楊烈受訪時表示，當時他在「流氓教授」扮演山田摩衣的父親，印象中的摩衣聰明、乖巧，演甚麼像甚麼，在劇場拍攝從不喊累，是很稱職的小演員；長大後的山田摩衣，不僅更漂亮，也更有內涵，身為「爸爸」，很驕傲女兒有這樣的成長。

楊烈稱讚，山田摩衣不僅做事腳踏實地，而且有國際專業，精通英文、日文、國語、台語4種語言，尤其她過去有扎實的10年幕僚經驗，最了解選民需求，是民進黨優秀的新世代人才，請選民一定要把山田摩衣送進市議會，讓有熱情的民代替選民服務。

山田摩衣則說，這次板橋區選情緊張，尤其是沒有資源、組織的新人，更是不能懈怠，每天站路口、掃市場拜票，下午徒步進入巷弄拜訪，一個都不能漏，非常感謝楊烈大哥，一通電話就願意來站台相挺，讓她十分感動，選戰最後倒數階段，一定會用盡全力，持續堅定前行，才能不辜負大家的期待。

掃街行程中，楊烈被不少粉絲認出，紛紛熱情相邀合影，楊烈也趁機向選民呼籲，一定要支持最認真的新人山田摩衣，相信她能夠替地方帶來嶄新的契機與希望，選戰倒數階段，一定要集中拉票、催票，共同努力把好議員送進市議會。