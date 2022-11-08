高虹安稱助理掏腰包成立「公積金」　他揭3疑點：聲明讓事件一錘定音

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安昨前往北機站。（圖／記者黃彥傑攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹巿長候選人高虹安助理爭議延燒，國民黨新竹市長候選人林耕仁7日公布數張收據明細，內容為高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、餐費等，還要助理上繳現金到辦公室帳戶。對此，立委邱顯智提出3項疑點，他表示，高辦除了拿出來的資料粗製濫造，發出的自清聲明更讓事件一錘定音，「高虹安委員，您需要的是坦承錯誤。」

邱顯智表示，高虹安辦公室除了拿出來的資料粗製濫造、連簽名都有造假之嫌外，發出的自清聲明更讓事件一錘定音：由立法院編列預算支應、理應作為公費助理勞務所得的87萬多元，最後確實進到辦公室戶頭，作為增聘助理、甚至冶裝應酬的費用。

邱顯智指出，有3個尚待當事人出面澄清，甚至司法和行政調查的疑點：

一、有沒有虛報李姓助理的立法院加班費？

邱顯智指出，依據高虹安澄清內容，李姓助理另有高薪「全時段」工作。同時，從林耕仁的資料中，可見李姓助理向立法院請領46小時的加班費。助理是全時段工作，其他工作也是全時段工作，就算例假日休息日錯開，還是會有工作時間重疊的日子。要報加班，縱使不是算術上不可能，也在生理上不可能。

邱顯智表示，李姓助理在另外一份工作的加班狀況，會是判斷重要參考資料。如果另外一份工作加班時數，也是報好報滿46小時（可以依據所得稅法節稅好節稅滿），那就更不可能加班那麼多了。

二、助理回捐薪資是事後自願捐獻或者依辦公室規定？

邱顯智表示，助理事後自願捐獻是常見的抗辯。不過只要有助理出來說事情不是委員說的這樣，比賽就結束了。然而，這件事情的起源，正是內部人揭弊。況且，就算相關人等口徑一致，但是助理在扣掉「自願捐獻」的金額後，每月實際留下來的錢都差不多，也足以推論那些多的部分，根本就不是助理的薪資。

三、是否涉及非法政治獻金？

對於相關規定，邱顯智表示，政治獻金法第５條規定得很清楚：「得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限。」高虹安委員或其辦公室，並不是合法收受政治獻金的對象，當然不能收受政治獻金。違反的話，可以依據政治獻金法第27條第1項，按其收受金額處二倍之罰鍰。

邱顯智指出，而如果助理捐得心不甘情不願，甚至是以回捐作為僱用或續聘的前提約定，更已經違反政治獻金法第6條：「任何人不得利用職務上之權力、僱傭關係或其他生計上之利害，媒介或妨害政治獻金之捐贈。」

邱顯智表示，違反的話會怎麼樣？政治獻金法第28條規定得很清楚：「（第1項）違反第六條規定者，處新臺幣二十萬元以上一百二十萬元以下罰鍰。（第2項）公務員違反第六條規定者，處一年以下有期徒刑。」

邱顯智指出，真的犯了錯，需要的不是用更多的謊來圓一個謊。身為立法院同事，該拿出怎麼樣的態度面對這些問題，請高委員仔細思量。