高虹安遭控小金庫發票！一掃全現形　「3人吃掉9900」晶華套餐

▲四差貓掃描高虹安發票，驚見晶華酒店9900元消費。（點圖可放大／翻攝劉宇臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁指控，民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室的支出，包括生理用品、餐費、買限量玩偶，還要助理上繳現金到「小金庫」辦公室帳戶。對此，網紅四叉貓（劉宇）發現，高媒體餐敘「3人吃了晶華酒店9900元」。

劉宇今天（8日）凌晨在臉書說，睡前很無聊，掃了一下高虹安助理們上繳加班費的小金庫發票，（有手機都能掃，這個應該不用教吧？），3個人總共吃9900元，吃真好（羨慕）。

▼高虹安7日前往北機站遞交證據。（圖／記者黃彥傑攝）



根據劉宇貼出的資訊，只見該筆消費名目是「秘書長媒體餐敘」，發票明細顯示是到晶華酒店吃飯，包括三客「爐端燒套餐」共9000元，另外服務費900元，一共9900元。對此，許多網友留言，「晶華套餐，一個人3千，天龍國行情價啊」、「花錢如流水，令人嘆為觀止」、「真的吃很好欸」。

林耕仁7日指控民眾黨立委高虹安國會辦公室的支出，包括治裝費、生理用品、餐費、洗頭費，還要助理上繳現金到「小金庫」辦公室帳戶。對此，高虹安陣營回應，沒有詐領情事，至於公積金的來源，是幾位辦公室幹部體恤國會業務繁重辛苦，而自掏腰包贊助公用，絕非高虹安個人的小金庫，痛斥風波猶如水門案情節。

▼林耕仁指控高虹安爭議。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

