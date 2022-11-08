助理費疑雲扯出案外案　高虹安、永齡回應了

▲高虹安（右）7日赴調查局北部地區機動工作站，反控此案的吹哨者意圖使人不當選。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

吹哨者在檢舉函指控，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間年領永齡基金會600萬元，並替鴻海推動相關立法，質疑高、李涉犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》。高虹安7日接受本刊採訪回應，李有無在永齡工作、領多少錢，她不清楚，但她沒有為鴻海私利推動任何立法工作，鴻海也沒有要她幫忙推動公司私利的立法工作，她在立院所有問政內容全部公開、可受公評。

至於李忠庭遭指是她大掌櫃，她說：「李前助理不是我辦公室的財務主管。」

本刊記者另去電永齡基金會執行長劉宥彤查證，劉雖有接聽，但至截稿前尚未回應。

▲曾任高虹安公費助理的李忠庭遭吹哨者檢舉，在立院工作之外，同時年領永齡基金會（圖）600萬元。

至於助理費爭議，高虹安日前則數度重申，聘用助理及支付薪水、相關費用，皆依立院相關規定辦理，完全合法合規，保證絕無違法或以私害公。李忠庭也發聲明表示絕非人頭助理，並指擔任助理期間，皆有工作表單、文件照片記錄、工作群組LINE以及與委員、同事、業務接洽相關聯絡人之間的通訊記錄可證，此外，通訊錄手機號碼與高相同，是因他負責全時段接聽處理高虹安對外公開的公務手機，這是他擔任助理的工作職責之一。

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