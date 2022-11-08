陳時中緊摟人妻如何影響選情？　吳子嘉4字總結

▲民進黨台北市長候選人陳時中遭爆與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子的牽手照，7日再進一步公布影片，引來軒然大波。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，本來爭議可以不用搞那麼大，是民進黨自己處理不好，原本新竹市的選戰是大新聞，現在標的物轉移，陳時中的選情現在「雪上加霜」。

針對徐巧芯爆料，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

陳時中政策小組召集人管碧玲則反擊，這些照片當下是大家互相扶持的溫暖鏡頭，徐巧芯下跪求饒都不必原諒她，更指摟肩照屬變造，因為畫面中男性的髮際線陳時中不合；另外，陳時中的競總發言人林楚茵控訴，國民黨台北市長候選人蔣萬安的團隊6日發布偷拍陳時中的照片進行抹黑，讓台灣人回想到國民黨威權專制時期的白色恐怖。

吳子嘉在《關鍵時刻》表示，民進黨女性對這件事反應太過不正常，過度反應，本來沒那麼大，因為徐巧芯只是把照片登出來，出來講話就沒事。

吳子嘉也認為，現在這個事情鬧大，陳時中選情一定會受影響 原本新竹是大新聞，現在標的物轉移，加上他之前民調、辯論會的影響，現在一定雪上加霜。