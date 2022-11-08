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高虹安男友被稱「大掌櫃」　被爆年領永齡600萬

高虹安遭控涉嫌以男友李忠庭當人頭詐領助理費，她出面公布300多頁李工作的實質證據反擊。

▲高虹安遭控涉嫌以男友李忠庭當人頭詐領助理費，她出面公布300多頁李工作的實質證據反擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨立委高虹安涉詐領助理費案持續延燒，根據吹哨者向本刊提供的2封檢舉函全文，內容指控，高虹安男友李忠庭擔任公費助理期間，同時也在永齡基金會任職，自2020至2021年間，藉由立法院助理與永齡基金會員工的雙重身分，獲取不法所得超過千萬元，疑涉犯《貪污治罪條例》及《政治獻金法》、替鴻海推動相關立法，但真相如何尚待檢調釐清。

吹哨者在檢舉函指控，李忠庭每月自永齡收取50萬元、年收入達600萬元，與永齡其他雇員薪水有極大落差，並指李的工作內容並無替永齡從事健康、文教等公益事業，「該等薪資收入顯然非正常薪資，疑似充作高虹安政治獻金。」

檢舉函並指出：「李忠庭與高虹安兩人金錢往來密切，近期新竹市長選舉，高地方事務與辦公室資金都要由李掌管，必須經過他核可之後才會撥款，帳戶資金往來複雜，大到活動經費，小到辦公室零用都由其統一管轄，可說是高的實質大掌櫃。」「高在擔任新竹縣市、台中黨部主委期間，相關文宣經費與發包案件也均跨過正常簽核途徑，而係由李處理，該黨部資金運用除李、高2人知悉外，並無第3人可以置喙。」

吹哨者在檢舉函一裡指控，李忠庭擔任公費助理期間，同時在永齡基金會工作、年領600萬元，疑充作高的政治獻金。（吹哨者提供）

▲吹哨者在檢舉函一裡指控，李忠庭擔任公費助理期間，同時在永齡基金會工作、年領600萬元，疑充作高的政治獻金。

吹哨者在檢舉函二裡指控，高虹安涉嫌以人頭詐領立院助理費挪作他用。（吹哨者提供）

▲吹哨者在檢舉函二裡指控，高虹安涉嫌以人頭詐領立院助理費挪作他用。

至於涉詐領助理費案部分，吹哨者在另一封檢舉函指控，高聘任李忠庭為公費助理，但李自2020年間高當選不分區立委後，同時也在永齡任職，年收入高達600萬元，但李身份神秘，除了高辦內部通訊錄與高虹安共用相同手機號碼及電子郵件外，幾未見他進出辦公室，且辦公室也沒設置李的位置，加上李與高是男女朋友關係，多替高處理選舉款項支付及金流往來相關事宜，有涉以人頭詐領立法院助理費挪作他用之嫌。

曾任高虹安公費助理的李忠庭遭吹哨者檢舉，在立院工作之外，同時年領永齡基金會（圖）600萬元。（翻攝永齡基金會臉書）

▲曾任高虹安公費助理的李忠庭遭吹哨者檢舉，在立院工作之外，同時年領永齡基金會（圖）600萬元。

依據《政治獻金法》規定，個人每年對同一擬參選人捐贈額度上限為10萬元、營利事業為100萬元、人民團體為50萬元，一旦捐贈超過限額，除可能面臨監察院開罰，若涉利用人頭捐款，也可能有偽造文書或逃漏稅等刑責問題，吹哨者指李忠庭每個月從永齡基金會領取50萬元，是否涉犯違反政治獻金？仍有待調查局北機站一併查明。

法界人士表示，政治獻金申報不實，監察院統計至今累計裁罰3億多元，違反規定最多的原因是捐贈超過限額，已開罰759件、罰金累計8,454萬餘元；武打女星楊麗菁前男友龔偉綸2018年登記參選台北市議員期間，就曾因未申報政治獻金10萬元，遭北檢對他做出緩起訴1年處分，另須支付國庫10萬元確定。

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