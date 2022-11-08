新聞聲量公開！陳時中被2女擠下去　這新聞台特愛高虹安

▲國民黨台北市議員徐巧芯爆料，陳時中與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。（圖／台北市議員徐巧芯提供）



記者崔子柔／綜合報導

九合一選舉將在11/26舉行，各家媒體對每位候選人關注程度各有不同，國家通訊傳播委員會（NCC）最新報告指出，民眾黨新竹市長候選人高虹安的報導量超越總統蔡英文成為榜首，而民進黨台北市長候選人陳時中則在「總合觀測頻道播送時間」中排在第三，輸給2位女性。

9月的新聞報導觀測結果中，總合觀測頻道播送時間前5名的特定人物分別為高虹安（16.13%）、蔡英文（14.32%）、陳時中（11.86%）、蔣萬安（11.09%）、王必勝（8.60%）。

NCC指出，高虹安9月因為論文議題，超越蔡英文登上榜首，陳時中、蔣萬安近期則因選舉一直是焦點，另王必勝則是因當時討論10月邊境解封議題排在第5位。

▲高虹安遭爆聘任男友李忠庭為公費助理，疑似涉及詐領助理費。（圖／記者屠惠剛攝）



排行6至10名分別為柯文哲（8.32%）、徐榛蔚（7.73%）、鄭文燦（7.67%）、陳國昌（7.65％）、黃珊珊（6.62％），花蓮縣長徐榛蔚因918花東強震報導量上升，桃園市長鄭文燦、中央氣象局地震測報中心主任陳國昌則因桃園市八德國民運動中心天花板震塌、918花東強震議題受到討論。

近6個月的觀測結果中，陳時中在4、5、6、7月連續4次位在榜首，8月榜首則是蔡英文，2人在6個月內都在前5名內，但特定人物累積秒數皆與上月總報導量比率略降。

▲各觀測頻道於觀測期間報導特定人物新聞情形。（圖／NCC）



各頻道報導特定人物秒數第一名部分，以三立報導高虹安佔39.24%為首，其他分別是台視、中視為王必勝，壹電視、年代為陳時中，寰宇台灣、鏡電視為蔡英文，華視為陳國昌，東森為高虹安，民視為蔣萬安、TVBS柯文哲。

該報告觀測期間為今年9/18至9/24連續7天，頻道包含無線電視新聞台（台視、中視、華視）、衛星新聞頻道（壹電視、年代、東森、民視、三立、TVBS、寰宇新聞台灣台、鏡電視新聞台）共11個頻道，每天中午12-13時、晚間7-8時，不含廣告及氣象，每日以2小時之新聞為基礎，就播送特定人物比例進行觀測分析。