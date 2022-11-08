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人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）

記者陶本和／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩。對此，李雅玲為此風波，打電話致歉，而陳時中則請助理答覆，強調愧疚大可不必，沒有什麼互相抱歉，這是別人的不對。

對於徐巧芯指控鹹豬手一事，陳時中表示，不要說選舉，連沒有選舉的時候，這都是沒有道德的，這兩位夫妻他都認識，大家當天是很高興在給他鼓勵，在沒有選舉之前的疫情期間，很多支持者都會緊握他的手，他都覺得很感動，「這是我可以堅強住的原因，支持者給我握手，都跟我說辛苦了，我常常很感動，我們有力量可以往前走」。

陳時中指出，這個時間點落在辯論完之後，而這個餐會又是上個月的事情，相信是蔣萬安的選情告急，必須用人格抹煞的方式，顯然正招沒用了就用奧步。

此外，陳時中透露，李雅玲醫師昨天晚上有打電話給陳時中的機要秘書，轉達造成困擾感到很不好意思。陳時中說，他也透過助理答覆，強調說這是支持跟鼓勵，覺得愧疚大可不必；他強調，哪有什麼互相抱歉，那是別人的不對，爆料者用這樣東西來影射，是沒有道德的。

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