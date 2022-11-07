　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

▲桃檢出動反賄專車

▲桃檢反賄專車出動。（圖／桃檢提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

1126選舉投票日逼近，各候選人全力衝刺拼選戰，陸續出現透過宗親、協會及樁腳等，進行現金、旅遊、餐會或禮品等買票行為。桃園地檢署整合桃園區檢、警、調、廉四大系統，強力執行「即刻啟動、全面出擊」查賄行動，7日起刊登大型反賄車體海報於公車及客運，行駛大小街道，讓市民隨處可見檢舉資訊，進行賄選告發。

▲桃檢出動反賄專車

檢察長俞秀端表示，桃園地檢署自成立查賄中心以來，不間斷推動反賄活動，從創立檢舉賄選QR-CODE，提升檢舉便利性開始；規劃檢察官全市巡迴宣講，擴大反賄幅員；使用越南、印尼及泰語等多國語言製作反賄文宣，貼近臺灣新移民；錄製垃圾車廣播深入里鄰，讓反賄無所不在。

▲桃檢出動反賄專車

另外，關懷社區據點，鼓動長青世代共同反賄；繪製檢察官Ｑ版反賄貼圖，運用通訊平台，吸引新世代的注意，一系列性宣導，都是為了讓不同年齡、不同族群，知悉反賄及容易進行檢舉的方式，不僅檢舉獎金優渥，且檢舉人身分絕對保密；讓民眾可以放心提出賄選檢舉，期望透過全民共同參與，達成淨化選風的目標。

▲桃檢出動反賄專車

為吸引更多市民支持反賄、勇於檢舉，桃園地檢署與市府交通局合作，分別於桃園客運「中壢-桃園線」與統聯客運「桃園火車站後站及內壢復興宮」二路段公車，刊登反賄廣告，拓展宣導廣度；桃園捷運各月台，亦合作播放反賄影片，透過圖像影音，加深民眾反賄意念。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高端EUA審查全匿名挨轟！王必勝公布「15位專家背景資料」
快訊／徐巧芯曝47秒「攙扶人妻」影片　陳時中競總：譴責污衊他
桃園女闖紅燈過馬路「低頭滑手機」　遭2車撞倒輾斃驚悚畫面曝
低於30元就買　暢銷作家曝「今年大加碼0056」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

藻礁區內丁種建地變更為海洋資源用地　賴香伶籲市府加快腳步

嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

彰化員林暗夜土雞城火警　業者救火不成急忙逃出

地方文史工作出版計畫補助　新北即日起徵件開跑

立冬進補！萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

臺灣「年度詩選」迎40周年　文學大師齊聚新北五股守讓堂

守護台南市民夜晚安全回家的路　黃偉哲視察LED路燈換裝情形

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

唐寶寶媽盼老闆有同理心　心疼曝：他整天不敢出門

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

張善政堅決反對數位威權　拋《數位五策》科技政見

藻礁區內丁種建地變更為海洋資源用地　賴香伶籲市府加快腳步

嘉大附小打造友善校園　反霸凌宣導學習自我保護

生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

彰化員林暗夜土雞城火警　業者救火不成急忙逃出

地方文史工作出版計畫補助　新北即日起徵件開跑

立冬進補！萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

臺灣「年度詩選」迎40周年　文學大師齊聚新北五股守讓堂

守護台南市民夜晚安全回家的路　黃偉哲視察LED路燈換裝情形

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

天下沒有白吃的午餐　愈急於想找到工作愈容易陷入詐騙

影／神人用髒污車窗當畫布　灰塵化身波妞、喜洋洋

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌難免

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉：現在干預、未來也將干預

彰化公寓「恐怖外牆」讓他傻了：大樓正在重組　照片引爆密集恐懼

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

《刀劍神域》系列劇場版全台加總票房破億　最新作周末票房破千萬

玉兔當媽2天親報平安！　合照「兒子超圓肉臉」網刷爆：太可愛

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

張善政反對數位威權　拋數位五策科技政見

暗夜土雞城火警　業者急忙逃出

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

投資12億擴產線　鴻茂工業廠房今啟用

萬里蟹越冷越肥美　海味麻油料理鮮香鹹

守護台南市民夜晚安全回家的路

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

大樓庭院有陰宅　清明外人來掃墓

「屏展披金赤鳯」一日營　53位親子玩到不要回家

桃園翁迷途難搜尋　靈犬小黑來幫忙

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

基隆專責病房空床率69.8%　市府籲落實個人防護

桃檢反賄專車出動　四大系統全面出擊

蔡其昌造勢晚會5000鄉親到場相挺

更多熱門

相關新聞

窮小子自導自演高價仲介靈骨塔　住豪宅開好車

窮小子自導自演高價仲介靈骨塔　住豪宅開好車

我爽開保時捷你苦哈哈！32歲邱姓男子以古姓等人名義，成立2家空殼公司，招攬8年級生擔任業務員仲介殯葬商品買賣，還出動假買家用LV包裝假鈔取信被害人，「自導自演」2年騙到50人，得手約4000萬元，邱嫌則把將拿來買名錶、名車及豪宅。刑事局日前拘提邱等15人，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪移送桃園地檢署，邱姓主嫌裁定羈押，其餘1至10萬元交保。

行刑式槍殺2人嫌犯遭聲押　運將交保

行刑式槍殺2人嫌犯遭聲押　運將交保

花蓮外役監逃犯許亞倫稱「不想馬上回監獄」

花蓮外役監逃犯許亞倫稱「不想馬上回監獄」

泰國返台9人柬埔寨打工內容曝

泰國返台9人柬埔寨打工內容曝

想給女友難忘求婚　她雇人綁架GG了

想給女友難忘求婚　她雇人綁架GG了

關鍵字：

桃園地檢署反賄專車

讀者迴響

熱門新聞

桃園女過馬路滑手機　慘遭2車撞倒輾斃

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出　大票苦主洗版

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！女兒悲痛發文：你們先聚

11月下旬桃花超旺「4星座」

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

康橋大飯店連賣高雄、台南2館　董座親曝：籌現金北上

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面