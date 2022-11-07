選戰倒數　桃檢反賄專車出動四大系統全面出擊

▲桃檢反賄專車出動。（圖／桃檢提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

1126選舉投票日逼近，各候選人全力衝刺拼選戰，陸續出現透過宗親、協會及樁腳等，進行現金、旅遊、餐會或禮品等買票行為。桃園地檢署整合桃園區檢、警、調、廉四大系統，強力執行「即刻啟動、全面出擊」查賄行動，7日起刊登大型反賄車體海報於公車及客運，行駛大小街道，讓市民隨處可見檢舉資訊，進行賄選告發。

檢察長俞秀端表示，桃園地檢署自成立查賄中心以來，不間斷推動反賄活動，從創立檢舉賄選QR-CODE，提升檢舉便利性開始；規劃檢察官全市巡迴宣講，擴大反賄幅員；使用越南、印尼及泰語等多國語言製作反賄文宣，貼近臺灣新移民；錄製垃圾車廣播深入里鄰，讓反賄無所不在。

另外，關懷社區據點，鼓動長青世代共同反賄；繪製檢察官Ｑ版反賄貼圖，運用通訊平台，吸引新世代的注意，一系列性宣導，都是為了讓不同年齡、不同族群，知悉反賄及容易進行檢舉的方式，不僅檢舉獎金優渥，且檢舉人身分絕對保密；讓民眾可以放心提出賄選檢舉，期望透過全民共同參與，達成淨化選風的目標。

為吸引更多市民支持反賄、勇於檢舉，桃園地檢署與市府交通局合作，分別於桃園客運「中壢-桃園線」與統聯客運「桃園火車站後站及內壢復興宮」二路段公車，刊登反賄廣告，拓展宣導廣度；桃園捷運各月台，亦合作播放反賄影片，透過圖像影音，加深民眾反賄意念。