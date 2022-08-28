花蓮外役監逃犯許亞倫稱「不想馬上回監獄」　桃檢諭知送監代執行

▲花蓮自強外役監逃犯許亞倫為桃園警方不費一槍一彈逮獲。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

花蓮自強外役監獄脫逃犯許亞倫，28日凌晨為桃園市龍潭警分局緝獲並解送桃園地檢署，經花蓮地方檢察署檢察官以視訊方式完成脫逃案件之訊問程序歸案。許嫌落網供稱，他是探親假返家探望父母，不想馬上返回監獄，也不知道被發佈通緝，許嫌今日下午解送桃園地檢署，經檢察官訊問無誤後，諭知送監代執行。

▲並移送桃園地檢署送監代執行。（圖／龍潭警分局提供）

許亞倫目前因案服刑於花蓮自強外役監獄，原先該受刑人返家探親假應於8月22日需收假返回監所報到，卻脫逃在外，並遭發布為通緝犯。桃園市龍潭分局收到可靠線報，研判許嫌可能逃往苗栗區域藏匿，隨即調派優勢警力南下查緝，於苗栗竹南市區發現許嫌搭乘的自小客車後，旋即周邊埋伏警力，見時機成熟時，不費一槍一彈即當場制伏許嫌。

許嫌解送至桃園地檢署後，經花蓮地方檢察署檢察官以視訊方式完成脫逃案件之訊問程序歸案，因許姓收容人尚有執行案件，故於今日下午解送桃園地檢署。許男供稱，這次探親假返家探望父母，不想返回監獄，也不知道遭發布通緝。經檢察官訊問無誤後，諭知送監代執行。

桃園地檢署俞秀端檢察長表示，維護治安、打擊犯罪為檢察官之責任；另對於警方不眠不休積極查緝脫逃人犯、安定民心之辛勞也表達由衷感謝。