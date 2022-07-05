想給女友最難忘求婚　她雇打工仔「綁架塞後車廂」劇情神展開

記者黃翊婷／綜合報導

桃園24歲楊姓女子想給黃姓女友一場「驚喜又難忘」的求婚，竟然找來林姓、彭姓打工仔假扮綁匪，想將女友塞進行李箱再放到後車廂，直接開去戶政事務所登記，沒想到因為演得太逼真，反而驚動巡邏警員。黃女事後得知真相，表明不願意追究，檢方訊後也不認為3人有妨害自由的主觀犯意，最終皆予以不起訴處分。

▲楊女想給女友一個「假綁架真求婚」的驚喜，還找來2男協助把女友塞進後車廂。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

警方調查，楊女為了給同居的黃姓女友求婚驚喜，透過打工APP找來19歲的林姓和彭姓男子，由2人假扮綁匪，並於今年3月17日凌晨找上黃女，聲稱「妳招惹到大姐頭」，強行把人的手腳綁住、蒙住眼睛，塞進藍色大行李箱之後，再搬到轎車的後車廂。

由於擔心行李箱裡的黃女會悶死，「綁匪」還刻意留了縫隙，後車廂也沒有關上。黃女在途中發現車子似乎停了下來，立即掙脫逃跑，一路狂喊救命，恰好遇上巡邏警員，這才終於得救，但她在逃跑過程中，發現車上其中1人很像楊女，於是打電話請對方出面說明。

楊女到案後坦承自己就是「綁架案」的策劃人，原本是想直接把車開到戶政事務所，給女友一個驚喜，沒想到卻鬧成這樣；被逮的林、彭2人也頻頻喊冤，強調他們只是為了打工賺錢，協助楊女求婚而已。

桃園地檢署訊後認為3人沒有妨害自由的主觀犯意，黃女在了解真相之後也決定不追究，最終3人皆獲得不起訴處分。