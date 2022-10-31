窮小子想靠詐騙翻身卻翻船　海削4000萬擁豪宅名車但下場慘了



▲32歲邱姓男子以共犯古姓等人名義，成立空殼公司，招攬業務員販賣殯葬商品買賣得手數千萬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

我爽開保時捷你苦哈哈！32歲邱姓男子以古姓等人名義，成立2家空殼公司，招攬8年級生擔任業務員仲介殯葬商品買賣，還出動假買家用LV包裝假鈔取信被害人，「自導自演」2年騙到50人，得手約4000萬元，邱嫌則把將拿來買名錶、名車及豪宅。刑事局日前拘提邱等15人，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪移送桃園地檢署，邱姓主嫌裁定羈押，其餘1至10萬元交保。

家境貧窮32歲邱姓男子，原住在新竹縣集合式住宅，去年1月在新竹縣成立財興圓開發公司、福樂天事業空殼公司，由其楊姓妻子負責管帳，並聘8年級楊姓業務員等人，分工致電給持有靈骨塔民眾，聲稱「可以幫你找買家且用高價轉賣」前提得先加購骨灰罈、功德牌位、殯葬周邊商品等。

▼刑事局偵查第二大隊偵破靈骨塔詐欺集團犯罪手法。（圖／記者黃宥寧翻攝）

旗下業務員為取信被害人，都會約在咖啡廳、超商等處見面，56歲穆姓男子則出面假扮買家，打開LV包，直接秀7百多萬鈔票，導致被害人認為對方真有財力，但這些都是玩具只有上跟下是真鈔，其餘都是玩具鈔，其中1名家庭主婦則傻傻遭騙百萬。

專案小組深入調查，發現被害人多是年紀大、家庭主婦，將其畢生積蓄、房產及退休金都遭靈骨塔集團詐騙殆盡，日前兵分多路前往2家空殼公司等17處同步執行搜索，並拘提組織成員共15名到案，查扣押現金336萬元、名錶10只勞力士、AP、香奈兒等，價值272萬元。

▲邱嫌將詐騙得來的錢拿去買豪車換豪宅。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，扣押自小客車2台，1輛原為邱嫌在開的納智捷休旅車，另輛則是他「致富」後換得保時捷休旅車，而他從原本集合式住宅，近日更換購千萬透天豪宅，將被害人的錢花得相當自在。

另外，警方也查扣玩具鈔、偽造塔位權狀、骨灰罐、犯案用手機、電腦主機、墓園文宣、詐騙教戰守則等證物；另聲請扣押裁定扣得主嫌銀行帳戶內款項計430萬元；總計扣押犯罪所得金額達1500餘萬元，全案依組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪嫌解送桃園地檢署。

警最後表示，在進一步清查邱嫌手邊資料，赫然發現該詐騙集團已詐騙2年多，至少50人上當，粗估不法獲利約4000萬元左右，後續將深入徹查更多被害人名單、金額。