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恐有雙重身分！泰國返台9人柬埔寨打工內容曝　僅1人遭罰蹲馬步

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局航警局與移民署任務編組，14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

14日晚間台泰警方聯手在曼谷機場救出12名台灣人，泰國機場移民局幹員原本要將12名台人交給台灣外交部，讓他們搭機返台，但其中有2男1女疑似黑幫共犯不願返台，經台方代表處人員、駐泰警聯絡官進行身分查驗後，發現3人中其中1人為詐欺通緝犯，台泰警方懷疑3人為跨國人蛇集團犯罪共犯，台方緊急註銷3人身上的台灣護照、簽證效力，交由泰國皇家警察、移民局逮捕，並深入調查。

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

其餘9名台人雖然也搭機返台，卻也面臨同樣的狀況，就是台灣檢警、外交人員並不知道這9位返台男民眾中有多少人是被害人，或者是當地詐騙、人蛇集團共犯。檢警調查跡象顯示，這9名台灣人經調查後，最有可能身分就是兼「被害人」加上「集團共犯加害人」的雙重身分

據檢警在桃園機場進行初訊、複訊偵查後，發現9人多在今年5月開始出發去柬埔寨打工，工作過程一直遭到監視和軍事化管理，所幸9人並未遭到拘禁或凌虐，但警方發現部分返台人有從事詐欺等犯罪前科紀錄。

部分返國民眾坦承，抵達柬埔寨後都在MT4/MT5假投資平台工作，但工作內容並非擔任話務手撥打詐騙電話，而是複製自己前往該處打工的悲劇，擔任誘騙台灣民眾前來柬緬工作的刊登廣告寫手，返台獲釋9人年齡層約在26-40歲，其中有2名情侶檔是原住民。

9位返台民眾中僅有1人向檢警反映曾遭凌虐，因為業績未達標，遭當地黑幫幹部嗆聲「這邊不養懶人」罰蹲馬步，其他8人均無遭凌虐轉賣跡象，這也和柬埔寨西港、緬甸妙瓦底KK園區傳出的台人遭凌虐性侵等過程明顯不符，檢警將深入追查。

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