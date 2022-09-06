「車手頭」刺青爸行刑式槍殺2下游遭聲押　白牌車運將7萬元交保

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市桃園區1日發生行刑式槍擊命案，36歲蘇姓男子行凶後「S型繞台」逃亡3天，最終在4日晚間於國道落網，當時他為了躱避查緝，還藏身在白牌計程車的後車廂。桃園地檢署複訊後，今日（6日）凌晨向桃園地院聲請羈押禁見；而涉嫌藏匿嫌犯的黃姓運將，則被諭令以7萬元交保。

▲蘇男被警方押解回桃園分局時，全程不發一語。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

檢警調查，蘇男可能是詐騙集團車手，楊男、陳男皆為下游，他疑似不滿2人向警方供出自己的身分，1日晚間7時許相約碰面談判，他抵達之後先請屋內其他人員離開，只留下楊、陳2人，隨後2人遭近距離開槍射擊頭部，1人倒臥在地，另1人則躺臥在床上；蘇男行凶後隨即步行下樓，離去前疑似透過手機向接應對象通報「已完成任務」，接著搭乘白牌計程車逃逸。

▲蘇男行凶後步行下樓的畫面。

蘇男搭乘白牌車計程車逃往彰化，2日凌晨又跑到花蓮入住某旅館，一直躲到4日下午才從屏東北上，最終於4日晚間6點30分左右在國道3號北上277公里處被警方攔截逮捕。當時蘇男為了躲避查緝，還藏身在白牌計程車的後車廂。

警方訊後依殺人及藏匿人犯等罪，將蘇男和黃姓運將移送桃園地檢署偵辦。檢方經漏夜複訊，6日凌晨以蘇男涉犯殺人重罪，且有串證、逃亡之虞，向桃園地院聲請羈押禁見；另諭令黃姓運將以7萬元交保。

▼警方在花蓮路邊的竹林找到被蘇男丟棄的包包，裡面裝有槍枝和子彈。