陳時中摟女爭議！管碧玲稱「互相扶持」　徐巧芯曝：還有影片沒公佈

▲徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，使陳時中政策小組召集人管碧玲反擊，是大家互相扶持的溫暖鏡頭。對此，徐巧芯反擊，自己還有影片，只是還沒公佈而已。

管碧玲7日透過臉書發文，公布一張「髮際線位置與陳時中不同」照片，提及「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！錄影帶截圖出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」當時紙風車執行長張敏宜在關照丁金聰，李雅玲及現任紙風車劇團團長任建誠在關照著陳時中，「是副院長（李雅玲）牽著阿中，不是阿中牽著副院長！」

▲管碧玲貼出影片截圖對比圖，打臉「鹹豬手」一說。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

管碧玲說，走路時候，大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說，然後栽贓一個摟肩的合照，塞給陳時中，陳時中沒有和李雅玲摟肩合照，要變造，頭髮卻沒有「造」好，徐巧芯這種惡劣行徑，下跪求饒，都不必原諒她。

但管碧玲隨後將「髮際線不同」對比照刪除，而徐巧芯也在臉書下方留言稱，「可是我有影片欸！走出門的時候就攬牢牢了呀，只是還沒公佈而已。所以你會被打臉，我不會下跪求饒？」並再放上陳時中另一張照片。