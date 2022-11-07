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周佳琪批歷任最差工業策進會總幹事　李清聖拿績效反擊

▲屏東市長候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市長候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長選舉激烈，候選人周佳琪7日直球對決，痛批對手李清聖倚老賣老，吹噓自己在政壇29年，多有經驗，但數字會說話，從屏東縣政府公開的數據顯示，李清聖是歷任工策會最差的總幹事。周佳琪說，看過李的過去經歷，只能說李清聖是民進黨提名過最無能的屏東市長候選人。李清聖則拿出曾兩次獲得縣府績優表揚，拿出成績單反擊。

▲屏東市長候選人周佳琪 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市長候選人李清聖 。

周佳琪質疑李清聖，參選過2次市民代表選舉、3次縣議員選舉、2次縣黨部主委選舉、2次立法委員黨內初選、2次的屏東市長選舉，總計參選11次，為何能夠樂此不疲？為何自稱三級貧戶，落選六次，卻還努力參選？

周佳琪表示，檢視李清聖過去與現在，終於明白，因為他選前可以募款，選後可以有特權，落選還有酬庸，甚至可以安插人事，選舉對他而言，是一門穩賺不賠的生意。

她說，縣政府揭露的資料顯示，李清聖在屏東縣工策會總幹事任職期間，預算執行率最差、任內招商家數僅三家，招商金額更創新低。周佳琪直言，這說明了李是一個沒有願景，沒有執行力的人，是潘孟安縣長用過最差的工策會總幹事。「李清聖2018年市長落選後，是不是四處鑽營，隔年才拿到工策會總幹事職務的酬庸，每個月八萬多元的薪水，還有配車，還有預算可支配，結果任內卻是一事無成。」

周佳琪表示，李清聖在工策會總幹事期間，將工策會人事從5人增為7人。李把之前安插在縣黨部擔任副執行長的表弟，安插進工策會當專員。李也安插小姨子與親信心腹進縣政府當約僱人員。這些事實俱在，李清聖卻自稱清廉，是否睜眼說瞎話？

李清聖表示，擔任縣政府工商策進會總幹事任內兩次獲選縣府績優局處單位表揚，且獲經濟部中小企業處邀請北上全國榮協會幹部研習專題分享屏東經驗； 協助榮譽指導員協進會由60位會員成長到破百位，連續兩年績效卓著，任內評價，請問榮指員幹部及廠商企業最清楚。此外，任內首創開辦產學媒合會，潘縣長稱讚要多舉辦；招商績效佳，連最遠枋寮屏南工業區廠商進駐都滿檔。

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