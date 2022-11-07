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力駁詐領助理費！高虹安親赴北機站遞證據　控林耕仁「毛骨悚然」

▲▼民眾黨新竹市長候選人高虹安前往北機站遞交證據。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安前往北機站遞交證據。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

選戰進入最後倒數階段，新竹市選情白熱化，民眾黨新竹市長候選人遭對手、國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料檢舉，高涉嫌聘用李姓男友擔任立院公費助理、詐領助理費。對此，調查局證實已經立案，正由北機站調查中。今(7日)下午，高虹安也在律師陪同下走進北機站遞交證據，強調林耕仁是錯誤、惡意解讀資料內容。

高虹安今下午3時許搭乘黑色座車抵達北機站，律師率先下車到會客室辦理登記，完成手續後座車直接開入，高虹安隨後下車與調查人員一同走進北機站。

高虹安接受媒體聯訪時表示，今天在2位律師陪同下來北機站遞交證據，並針對媒體不實報導內容提出告訴，希望檢調單位可以明察檢舉內容的不實資訊，「同時也能夠主動參考我們提出的、李姓前助理他所有的工作實質內容，相信這樣的方式，有助檢調單位完成偵查程序。」

高虹安強調，辦公室的助理領取薪資、加班費都是合法合規，且有實質工作內容，對於林耕仁指控辦公室薪資流向，「我本人花了一些時間跟主任助理作內容確認，他們是以公積金方式，進行辦公室內部的運作，但這樣子的一個資料，林耕仁到底如何取得？這樣我們辦公室都覺得毛骨悚然。」

高虹安認為，選舉很激烈，但不要使用非法手段、取得不法資料，還作出錯誤且惡意的解讀、公布，「這會傷害到很多人，台灣的民主不該這樣。」

▲▼民眾黨新竹市長候選人高虹安前往北機站遞交證據。（圖／記者黃彥傑攝）

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