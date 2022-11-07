民進黨團批王惠美淪「三流縣長」　國民黨反轟：唱衰彰化

記者唐詠絮／彰化報導

綠營彰化縣議會黨團，今天以「縣政流標、人口流失、薪資末流」，讓彰化陷入牛步化，譴責王惠美淪為三流縣長，應該換已經準備好的黃秀芳，帶領彰化大步向前走，對此藍營彰化縣黨團書記長曹嘉豪反擊，砲轟黃秀芳身為中央民代，無法爭取彰化的繁榮與發展，居然只能用唱衰式的選舉手段來抹黑整個彰化。

▲民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民進黨彰化縣議會黨團指出，大埔截水溝道路拓寬工程六度流標、上個月招標成功就立刻趕辦動工典禮；田尾怡心園爭議重重，拖了一年多才繼續動工，連國民黨籍的議員都看不下去；彰化漁港去年5月起縣府與廠商終止契約，工程停擺近1年，直到今年10月中第9次招標才決標，竹塘鄉衛福大樓流標9次、八卦山大佛修復工程也流標9次，更誇張的是伸港青年住宅更是不見其身影。

民進黨團總召賴澤民指出，這些工程進度牛步，就是王惠美執政怠忽職守、什麼都不做，不做就不用怕被罵的心態，結果是「彰化的發展被王惠美耽誤了」。彰化漁港碼頭整建工程，四年來牛步化推進，運維船只能遠由台中港為據點進出，廠商成本遽增，其他如彰化市鐵路高架化、大埔截水溝堤岸拓寬及捷運綠線延伸至彰化等重大交通建設，不是毫無進度就是進展牛步，顯示縣政建設無效率且毫無通盤規劃，難怪經濟發展停滯，人口不斷流失。

民進黨彰化縣議會黨團痛批，既然王惠美秉持不做就不會被罵的心態，遇到選舉才急就章、發包做做樣子，遇到選舉才發包，「我們無法相信王惠美有能力帶領城市進步！她不做就換人做，換已經準備好的黃秀芳來當縣長，帶領彰化大步向前走。」

國民黨團指出，全國工總今年8月1日發表2022年度白皮書，聚焦在五大議題、共208項政策，表示「五缺問題」依然嚴峻，現在又遇到通膨，產業缺工達50%；中央政府理應協助地方解決相關的問題，無奈黃秀芳委員做為彰化選出來的中央民代，不思如何協助彰化縣解決困境；民進黨團對民進黨執政縣市的工程流標及品質不佳，視而不見，連日來舊聞重炒，試圖挽救低迷的選情，唱衰式選舉手段抹黑整個彰化縣，彰化縣民只能感嘆「裝睡的人，叫不醒！」

民進黨團提到彰化縣人口流失的問題。事實上，中央政府刻意打壓彰化縣升格直轄市、不公平的資源配置，以及怠審彰化縣諸多基礎建設與產業園區開發，才是彰化縣人口流失最主要的因素。根據財政部國庫署的統計資料顯示，2022年彰化縣統籌分配款人均僅有達8,265元，在臺灣各縣市中排名倒數第二。

國民黨團表示，民進黨團批評「彰化最低薪」也是錯誤的資訊。在縣府與企業的努力下，去年就舉辦多場大型就業博覽會、200餘場中小型徵才活動，並與企業共同努力提高薪資讓人才紮根，根據主計處最新資料統計（10/17），彰化縣110年家戶可支配所得，在20個縣市排名13，而且年增達到7.25萬元，為全台第一。

在如此艱鉅的條件下，彰化縣政府、企業與全體縣民，努力發展特色產業，建設永續城市，提升整體競爭力。去年，彰化縣獲得「行政院縣市政府綜合施政能力考評」（四大面向77項考評）非6都第一名，可增加一般性補助款4853萬元；城市競爭力與永續城市發展更獲得《遠見》雜誌的高度肯定；更重要的是全體縣民的肯定，根據媒體最新民調數據（艾普羅，7/25-8/28），王惠美縣長的施政滿意度高達72.7%，「事實上，在王惠美主政下的彰化縣，已經走出民進黨執政時期衰敗，成為躍升中的明日之都。」

此外，副總統賴清德昨天至彰化北斗站台助講，多次引用錯誤與不實訊息，國民黨團指出，「敬老金369」在魏明谷縣長時期就已被認證是「騙票369」。魏明谷任內也曾發函財政部，希望讓離岸風電業者繳的一半稅金留給彰化，被財政部拒絕；而民進黨立委上一屆（第九屆）曾提出《財政收支劃分法》修法，但根本沒有審查，僅是虛晃一招。賴副總統提到的彰化市鐵路高架化、「台76線延伸至二林計畫」（76接61）、長照社福等政見，其實也都是彰化縣政府已經在進行中的施政重點工作項目。

劉淑芳表示，「只有一流的縣民、一流的團隊、一流的縣長，才能創造一流的財政控管，一流的防疫作戰，一流的縣政執行力，一流的永續城市。」民進黨候選人與彰化縣議會黨團為了政治利益，刻意抹黑全體縣民共同的努力，只會受到縣民的唾棄。

最後，劉淑芳除了代表國民黨彰化縣議會黨團譴責彰化民進黨陣營陷賴副總統於不義外，也期盼賴副總統未來能多到彰化深入瞭解這幾年彰化縣的改變，「與其二個月到彰化蜻蜓點水11次助選，不如好好來彰化Long-Stay一次，體察彰化的改變以及縣民真正的需要。」

曹嘉豪痛心表示，二林機密園區已經在中央延宕多年，也不見黃秀芳委員提出相關建樹，或是精進辦法，企業型態的僵化是我們無法改變的事實，「我們一直期待企業升級能協助整個彰化的發展，奈何我們黃秀芳委員身為中央級民代無法爭取彰化的繁榮與發展外，居然只能用唱衰式的選舉手段來抹黑整個彰化。」

曹嘉豪強調，對手只能以這樣的手段來提升自己的政治能量，是否真的卑劣了一點，拿彰化來當玩笑嗎，深感遺憾。