　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團批王惠美淪「三流縣長」　國民黨反轟：唱衰彰化

記者唐詠絮／彰化報導

綠營彰化縣議會黨團，今天以「縣政流標、人口流失、薪資末流」，讓彰化陷入牛步化，譴責王惠美淪為三流縣長，應該換已經準備好的黃秀芳，帶領彰化大步向前走，對此藍營彰化縣黨團書記長曹嘉豪反擊，砲轟黃秀芳身為中央民代，無法爭取彰化的繁榮與發展，居然只能用唱衰式的選舉手段來抹黑整個彰化。

▲民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民進黨彰化縣議會黨團指出，大埔截水溝道路拓寬工程六度流標、上個月招標成功就立刻趕辦動工典禮；田尾怡心園爭議重重，拖了一年多才繼續動工，連國民黨籍的議員都看不下去；彰化漁港去年5月起縣府與廠商終止契約，工程停擺近1年，直到今年10月中第9次招標才決標，竹塘鄉衛福大樓流標9次、八卦山大佛修復工程也流標9次，更誇張的是伸港青年住宅更是不見其身影。

民進黨團總召賴澤民指出，這些工程進度牛步，就是王惠美執政怠忽職守、什麼都不做，不做就不用怕被罵的心態，結果是「彰化的發展被王惠美耽誤了」。彰化漁港碼頭整建工程，四年來牛步化推進，運維船只能遠由台中港為據點進出，廠商成本遽增，其他如彰化市鐵路高架化、大埔截水溝堤岸拓寬及捷運綠線延伸至彰化等重大交通建設，不是毫無進度就是進展牛步，顯示縣政建設無效率且毫無通盤規劃，難怪經濟發展停滯，人口不斷流失。

民進黨彰化縣議會黨團痛批，既然王惠美秉持不做就不會被罵的心態，遇到選舉才急就章、發包做做樣子，遇到選舉才發包，「我們無法相信王惠美有能力帶領城市進步！她不做就換人做，換已經準備好的黃秀芳來當縣長，帶領彰化大步向前走。」

國民黨團指出，全國工總今年8月1日發表2022年度白皮書，聚焦在五大議題、共208項政策，表示「五缺問題」依然嚴峻，現在又遇到通膨，產業缺工達50%；中央政府理應協助地方解決相關的問題，無奈黃秀芳委員做為彰化選出來的中央民代，不思如何協助彰化縣解決困境；民進黨團對民進黨執政縣市的工程流標及品質不佳，視而不見，連日來舊聞重炒，試圖挽救低迷的選情，唱衰式選舉手段抹黑整個彰化縣，彰化縣民只能感嘆「裝睡的人，叫不醒！」

民進黨團提到彰化縣人口流失的問題。事實上，中央政府刻意打壓彰化縣升格直轄市、不公平的資源配置，以及怠審彰化縣諸多基礎建設與產業園區開發，才是彰化縣人口流失最主要的因素。根據財政部國庫署的統計資料顯示，2022年彰化縣統籌分配款人均僅有達8,265元，在臺灣各縣市中排名倒數第二。

▲民進黨彰化縣黨團召開記者會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國民黨團表示，民進黨團批評「彰化最低薪」也是錯誤的資訊。在縣府與企業的努力下，去年就舉辦多場大型就業博覽會、200餘場中小型徵才活動，並與企業共同努力提高薪資讓人才紮根，根據主計處最新資料統計（10/17），彰化縣110年家戶可支配所得，在20個縣市排名13，而且年增達到7.25萬元，為全台第一。

在如此艱鉅的條件下，彰化縣政府、企業與全體縣民，努力發展特色產業，建設永續城市，提升整體競爭力。去年，彰化縣獲得「行政院縣市政府綜合施政能力考評」（四大面向77項考評）非6都第一名，可增加一般性補助款4853萬元；城市競爭力與永續城市發展更獲得《遠見》雜誌的高度肯定；更重要的是全體縣民的肯定，根據媒體最新民調數據（艾普羅，7/25-8/28），王惠美縣長的施政滿意度高達72.7%，「事實上，在王惠美主政下的彰化縣，已經走出民進黨執政時期衰敗，成為躍升中的明日之都。」

此外，副總統賴清德昨天至彰化北斗站台助講，多次引用錯誤與不實訊息，國民黨團指出，「敬老金369」在魏明谷縣長時期就已被認證是「騙票369」。魏明谷任內也曾發函財政部，希望讓離岸風電業者繳的一半稅金留給彰化，被財政部拒絕；而民進黨立委上一屆（第九屆）曾提出《財政收支劃分法》修法，但根本沒有審查，僅是虛晃一招。賴副總統提到的彰化市鐵路高架化、「台76線延伸至二林計畫」（76接61）、長照社福等政見，其實也都是彰化縣政府已經在進行中的施政重點工作項目。

劉淑芳表示，「只有一流的縣民、一流的團隊、一流的縣長，才能創造一流的財政控管，一流的防疫作戰，一流的縣政執行力，一流的永續城市。」民進黨候選人與彰化縣議會黨團為了政治利益，刻意抹黑全體縣民共同的努力，只會受到縣民的唾棄。

最後，劉淑芳除了代表國民黨彰化縣議會黨團譴責彰化民進黨陣營陷賴副總統於不義外，也期盼賴副總統未來能多到彰化深入瞭解這幾年彰化縣的改變，「與其二個月到彰化蜻蜓點水11次助選，不如好好來彰化Long-Stay一次，體察彰化的改變以及縣民真正的需要。」

曹嘉豪痛心表示，二林機密園區已經在中央延宕多年，也不見黃秀芳委員提出相關建樹，或是精進辦法，企業型態的僵化是我們無法改變的事實，「我們一直期待企業升級能協助整個彰化的發展，奈何我們黃秀芳委員身為中央級民代無法爭取彰化的繁榮與發展外，居然只能用唱衰式的選舉手段來抹黑整個彰化。」

曹嘉豪強調，對手只能以這樣的手段來提升自己的政治能量，是否真的卑劣了一點，拿彰化來當玩笑嗎，深感遺憾。

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
重機建國高架飆到152！提3理由抗罰　法官調氣象資料打臉
快訊／下班注意！國1鋁錠掉滿地　車流回堵5km
李毓芬消失9個月突刪光貼文！　IG詭異一片黑：再見
撞擊瞬間曝！1家4口走路邊遇劫　媽媽重傷身亡
快訊／莊凌芸爸爸猝死！　陳屍北市河濱公園
3小模試鏡　遭新竹百公斤壯男騙上床性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「18歲公民權」首場發表會周六登場　5場次無反方代表

故宮2年內3珍藏文物毀損　3監委已申請自動調查

陳時中被指「綠共一家親」　曹興誠：應該去問問柯文哲

周佳琪批歷任最差工業策進會總幹事　李清聖拿績效反擊

民進黨團批王惠美淪「三流縣長」　國民黨反轟：唱衰彰化

力駁詐領助理費！高虹安親赴北機站遞證據　控林耕仁「毛骨悚然」

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

林耕仁爆高虹安「拿助理費當小金庫」　黃珊珊批：不要選到沒人性

高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

「18歲公民權」首場發表會周六登場　5場次無反方代表

故宮2年內3珍藏文物毀損　3監委已申請自動調查

陳時中被指「綠共一家親」　曹興誠：應該去問問柯文哲

周佳琪批歷任最差工業策進會總幹事　李清聖拿績效反擊

民進黨團批王惠美淪「三流縣長」　國民黨反轟：唱衰彰化

力駁詐領助理費！高虹安親赴北機站遞證據　控林耕仁「毛骨悚然」

「九合一大選」台中首投族9.6萬人　1880個投開票所史上新高

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

林耕仁爆高虹安「拿助理費當小金庫」　黃珊珊批：不要選到沒人性

高虹安記者會資料P圖？　他抓李忠庭簽名疑點控「偽造文書」

台南市勞工局做工行善團　助老攜手送暖

哈利親身演繹GUCCI聯名解放「哈式浮誇」　超Q「怒臉熊熊」終於能買到

快訊／萬華分局警員偷竊！上衣、筷子藏包　警報大響秒遭逮

清運大量建築廢棄物　無良男亂倒私人土地！地主氣炸報警

BLACKPINK演唱會爆3爭議頻頻失誤　Jennie超神片段幫平反

旅展藏2新飯店！陽明山泡湯「喝星巴克」　新竹時尚旅店吃星級美食

「18：46立冬」下班去吃補　命理師警告「這4生肖」留意健康

「敞篷版Suzuki Jimny」長這樣！耗費近400萬打造　最終無法上路

狗狗失足墜15公尺溝壑　救援隊花3.5小時抱出「泥汪汪」

中信盃黑豹旗／新興慘敗預料中　黃心嬿蹲捕有樂趣

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

政治熱門新聞

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

紙風車遭不理性電話灌爆！執行長張敏宜哽咽了　「別再騷擾我們」

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

快訊／陳時中摟人妻「不只8張照」　徐巧芯再爆：有媒體完成的文稿

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

遭徐巧芯影射與陳時中十指緊扣　紙風車執行長：當事人蠻受傷的

快訊／曹興誠：陳時中讓我老命能夠活下來　欠他一份感謝

快訊／高虹安秀李忠庭工作紀錄駁「人頭助理」　本人長相曝光

高虹安公款私用收據明細曝　李姓前助理領走16.8萬

徐巧芯控「十指緊扣」　常罵陳時中的他看不下去：要有憑有據

李忠庭工作紀錄曝光　四叉貓抓到一點喊「高虹安慘了」

陳被爆摟人妻　蔣：背後恐駭人聽聞

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

更多熱門

相關新聞

周佳琪批歷任最差工業策進會總幹事　李清聖反擊

周佳琪批歷任最差工業策進會總幹事　李清聖反擊

屏東市長選舉激烈，候選人周佳琪7日直球對決，痛批對手李清聖倚老賣老，吹噓自己在政壇29年，多有經驗，但數字會說話，從屏東縣政府公開的數據顯示，李清聖是歷任工策會最差的總幹事。周佳琪說，看過李的過去經歷，只能說李清聖是民進黨提名過最無能的屏東市長候選人。李清聖則拿出曾兩次獲得縣府績優表揚，拿出成績單反擊。

力駁詐領助理費！高虹安親赴北機站遞證據

力駁詐領助理費！高虹安親赴北機站遞證據

九合一大選　台中1880個投開票創新高

九合一大選　台中1880個投開票創新高

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

圖／「票投藍白＝鼓勵習近平犯台」布條高掛忠孝西路天橋

林再爆高爭議　黃：不要選到沒人性

林再爆高爭議　黃：不要選到沒人性

關鍵字：

2022九合一大選2022彰化縣長王惠美黃秀芳影音

讀者迴響

熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

獨／Garena結束12年營運…

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！女兒悲痛發文：你們先聚

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面