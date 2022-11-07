驚悚撞擊畫面曝！1家4口遊池上遇劫　小貨車飆撞「媽重傷慘死」

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

台中一家四口到台東池上遊玩，卻在昨(6日)晚間步行回民宿時，遭到一名貨車司機從後方撞擊，導致媽媽重傷不治，其中一名女兒受到輕傷。撞擊畫面事後曝光，只見當時小貨車高速從後方衝撞，但撞到人後駕駛非但沒有停下查看，反而肇事逃逸，警方事後循線逮到肇事駕駛，發現他散發酒氣，但他辯稱是回家才喝酒，且不知有撞到人，全案目前仍在積極調查當中。

▲1家4口遊台東池上遇車劫，小貨車後方飆撞，媽媽重傷送醫不治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這起事故發生在昨日晚間，死者67歲張姓婦人與丈夫、兩個女兒到台東池上旅遊，一家四口開心用完晚餐後，便決定步行返回民宿，豈料卻發生意外，張婦當場重傷倒地，緊急送醫後仍宣告不治。

透過路口監視器畫面可以看到，當時一家人在馬路上散步聊天，享受天倫之樂，但沒想到卻有一輛小貨車從後方高速駛來，接著直接撞散一家四口，而小貨車撞擊後非但沒有停下查看，反而加速駛離現場，留下慌張的張婦一家人。

警方獲報後立刻調閱周邊監視器調查，火速於當晚8時許找到肇事車輛、以及駕駛徐男。鑑識人員初步採證，發現貨車右側車頭有撞擊痕跡；而肇事的徐男警詢時還散發陣陣酒氣，但否認酒駕，強調是回到家才喝酒，辯稱不知有撞到人。針對詳細肇因、徐男是否有酒駕，還有待檢警進一步調查釐清。