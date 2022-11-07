唯一交鋒！盧秀燕、蔡其昌辯論會11／15登場　媒體、學者提問

▲唯一交鋒！盧秀燕、蔡其昌政見辯論會11/15登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

距離11月26日九合一投票選舉僅剩19天，台中市選舉委員會公告，市長候選人政見發表會將在11月15日進行，此也將成為台中市長候選人盧秀燕、蔡其昌唯一交鋒機會。選委會表示，此次政見發表會採辯論會方式進行，當中會有2位公正人士分別向候選人發問。

▲台中市選委會今天公告，盧秀燕、蔡其昌政見辯論會11/15登場。（圖／記者游瓊華攝）



台中市選委會主委黃崇典表示，此次市長候選人政見發表會採辯論會方式進行，程序為主持人說明辯論會規則，接著各候選人分別進行10分鐘政見申論，再由2位公正人士分別向候選人發問，每位候選人回答5分鐘，最後給各候選人5分鐘進行結論等，政見發表會將於11月15日晚間7點現場直播、另外11月20日下午2點電視重播一次。

此外，市議員候選人政見發表會，每一候選人發表政見時間為15分鐘，將在11月16日到18日依照選舉區分場錄影，第1至第6選區訂於11月16日；第7到12選舉區訂於11月17日，第13到17選區訂於11月18日，每場每人發表15分鐘，並於11月16日到20日在各該選區播出一次。