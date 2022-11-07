　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

助理男友爭議遭林耕仁、綠營緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

▲高虹安今（26日）召開臨時記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲高虹安。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被對手林耕仁踢爆聘用男友李忠庭擔任公費助理後，風波不斷擴大，除有李男捐款政治獻金給民眾黨的爭議，也傳出李沒投保勞健保等。對此，高虹安今（7日）上午9時半將偕同委任律師陳宗豪，以及李男的委任律師鍾維翰，召開「立院助理實質工作證據」記者會，回應相關爭議。《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

高虹安被林耕仁踢爆聘用李忠庭擔任公費助理後，外界質疑是「寄生國會」，接著網紅「四叉貓」則在監院政治獻金資料中，發現李男捐60萬政治獻金給民眾黨，符合李男任助理的薪資總額，於是又有人批評是「國庫通黨庫」。

不過，高虹安3日表示，李男薪酬是合法取得，怎樣運用是個人意志，若同樣標準，立委柯建銘、前立法院長蘇嘉全的辦公室主任或助理也捐款民進黨，數字也不小。

結果隔天林耕仁再指李男擔任的是「兼職助理」，無法在立法院投保勞健保，也與李男「全時段」替高虹安接電話的說法不符；另林耕仁也控，李男報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多。此外，林耕仁更公開李男加班單名冊。

對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，薪水、勞健保、加班費皆屬個資法保護範疇，須經當事人同意才能取得公布，請問林耕仁，這些資料是誰給的？又如何知道檢調單位已經立案？檢調單位又是誰在指揮？這些問題其實答案非常明顯，只有國家機器才有能力如此踐踏《個資法》。

高虹安前助理徐佑昇說，一位市議員能夠任意取得某人個資，又如何能期待政府能有公平正義？選舉期間公然違法，又如何期待未來執政，可以妥善處理新竹棒球場與其他問題？徐佑昇也表示，林耕仁侵害助理的隱私權，必須站出來捍衛自身權益，將針對林耕仁侵犯個資的犯行提起告訴。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
死亡影片！遊客無視警告入穴開心探險　下一秒慘死
寂寞人妻《笑傲江湖》網戀傳裸照GG　下班被攔要求付60萬
女逛好市多突「頭痛＋想吐」！原因曝光釣出一票苦主：逛半圈就暈
防疫險今起「密切接觸者」不賠！　理賠、補助還有這6種可領
批陳時中緊摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車執行長：我還有照片
快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝
徐巧芯批陳時中摟肩「鹹豬手」　網嘲翻車曬3舊照：靠超緊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

助理男友爭議遭林耕仁、綠營緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

批陳時中緊摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車執行長：我還有照片

王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔

陳其邁「深夜突襲」千字文⋯臉書感性談這事　粉絲讚：高雄驕傲　　

韓國瑜南下為蘇清泉助選　東港東隆宮造勢湧入萬名支持者

徐巧芯批陳時中摟肩「鹹豬手」　網嘲翻車曬3舊照：靠超緊

陳時中被爆「緊摟人妻」　蔣萬安陣營：誰拍的照片？誰給壓力不能登？

他被認證了！陳其邁醫師　「醫師公會全聯會」頒防疫特殊貢獻獎

緊咬陳時中摟人妻照　徐巧芯喊「歡迎提告」：對其他女性也如此對待？

快訊／烏龍爆料陳時中牽手人妻？　紙風車執行長開嗆徐巧芯：不實影射

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

台版柬埔寨男墜11樓慘死　日月潭尋獲遺體僅剩軀幹

手機修一半爆炸冒白煙！　店員急踢下桌竟瞬間起火

助理男友爭議遭林耕仁、綠營緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

批陳時中緊摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車執行長：我還有照片

王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔

陳其邁「深夜突襲」千字文⋯臉書感性談這事　粉絲讚：高雄驕傲　　

韓國瑜南下為蘇清泉助選　東港東隆宮造勢湧入萬名支持者

徐巧芯批陳時中摟肩「鹹豬手」　網嘲翻車曬3舊照：靠超緊

陳時中被爆「緊摟人妻」　蔣萬安陣營：誰拍的照片？誰給壓力不能登？

他被認證了！陳其邁醫師　「醫師公會全聯會」頒防疫特殊貢獻獎

緊咬陳時中摟人妻照　徐巧芯喊「歡迎提告」：對其他女性也如此對待？

快訊／烏龍爆料陳時中牽手人妻？　紙風車執行長開嗆徐巧芯：不實影射

2022逆行神曲！YOUNHA《事件的地平線》衝上一位　韓網嗨翻：終於

11位專家把脈2023房市　指最佳買點「總統大選前後」

今年最後一天「天赦日」　轉運求財就靠今天

北韓怒控美韓軍演公然挑釁　誓言「壓倒性實際軍事措施」回應

慘！湖人下半場失魂遭逆轉　騎士終結對戰詹姆斯14連敗

台版柬埔寨「人頭帳戶喊價25萬」　檢：下一步恐摘器官

助理男友爭議遭林耕仁、綠營緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

中日斷交以來大漲3150%　一表解鎖北市50年房價變化

momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

「TOYOTA註冊MPV新車」資訊曝光！採TNGA平台與最新油電科技

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

緊咬陳時中摟女　徐巧芯：歡迎提告

時中摟人妻　蔣陣營：誰給壓力不登

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

遭爆摟女　陳時中競總：奧步救選情

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

陳其邁「深夜突襲」千字文

東港造勢湧入蘇清泉萬名支持者

立院內政委員會明南下　考察鍾東錦「5層樓高」砂石堆

高市醫師公會頒防疫貢獻獎給陳其邁

「最美里長」辦服務處茶會　Dress Code挑紫色

更多熱門

相關新聞

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

批陳時中摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過臉書爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子「十指緊扣」，掀起各界議論。活動主辦方、紙風車文教基金會執行長張敏宜痛批這是不實影射；對此，徐巧芯也提出4點回應，已有照片為證，並非影射，況且她還有陳喝醉的照片還沒有公布出來。

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

王必勝狗仔偷拍　徐巧芯：有人被拍到小三

陳其邁「深夜突襲」千字文

陳其邁「深夜突襲」千字文

張亞中站台　支持桃園女兒張碩芳

張亞中站台　支持桃園女兒張碩芳

走出「戰情室」　趙少康桃園挺張善政　

走出「戰情室」　趙少康桃園挺張善政　

關鍵字：

高虹安李忠庭林耕仁助理民眾黨2022新竹市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

黃牛炒到13.8萬　2原因Jolin粉灌爆

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

男友睡覺「一手插內褲」專家曝原因

1分鐘啪啪啪1140下　男破金氏紀錄

女星怒女兒跟許老三交友　小S回應

IKEA桌紙糊的！女苦主抱怨遭打臉

網嘲徐巧芯　曬3舊照：靠超緊

拒絕對方別說「不好意思」

時中牽手人妻？紙風車執行長嗆巧芯

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面