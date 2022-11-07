助理男友爭議遭林耕仁、綠營緊咬　高虹安偕李男律師0930親上火線

▲高虹安。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前被對手林耕仁踢爆聘用男友李忠庭擔任公費助理後，風波不斷擴大，除有李男捐款政治獻金給民眾黨的爭議，也傳出李沒投保勞健保等。對此，高虹安今（7日）上午9時半將偕同委任律師陳宗豪，以及李男的委任律師鍾維翰，召開「立院助理實質工作證據」記者會，回應相關爭議。《東森新媒體ETtoday》將全程直播。

高虹安被林耕仁踢爆聘用李忠庭擔任公費助理後，外界質疑是「寄生國會」，接著網紅「四叉貓」則在監院政治獻金資料中，發現李男捐60萬政治獻金給民眾黨，符合李男任助理的薪資總額，於是又有人批評是「國庫通黨庫」。

不過，高虹安3日表示，李男薪酬是合法取得，怎樣運用是個人意志，若同樣標準，立委柯建銘、前立法院長蘇嘉全的辦公室主任或助理也捐款民進黨，數字也不小。

結果隔天林耕仁再指李男擔任的是「兼職助理」，無法在立法院投保勞健保，也與李男「全時段」替高虹安接電話的說法不符；另林耕仁也控，李男報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多。此外，林耕仁更公開李男加班單名冊。

對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠昨表示，薪水、勞健保、加班費皆屬個資法保護範疇，須經當事人同意才能取得公布，請問林耕仁，這些資料是誰給的？又如何知道檢調單位已經立案？檢調單位又是誰在指揮？這些問題其實答案非常明顯，只有國家機器才有能力如此踐踏《個資法》。

高虹安前助理徐佑昇說，一位市議員能夠任意取得某人個資，又如何能期待政府能有公平正義？選舉期間公然違法，又如何期待未來執政，可以妥善處理新竹棒球場與其他問題？徐佑昇也表示，林耕仁侵害助理的隱私權，必須站出來捍衛自身權益，將針對林耕仁侵犯個資的犯行提起告訴。