徐巧芯控陳時中拉手人妻　林楚茵類比「白色恐怖」：老大哥看著你

▲徐巧芯昨晚公布陳時中與丁金聰、李雅玲夫婦用餐完走出餐廳的照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過Facebook公布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，但遭批評女子丈夫、台北市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰也是影中人，是看圖說故事，但徐回嗆：「歡迎陳時中陣營對我提告，至於該場餐會的細節我會再慢慢細數」。對此，陳時中競總發言人林楚茵表示，這讓人回想起國民黨威權專制時期的白色恐怖。

林楚茵今天以「蔣家威權DNA回來了」為題撰文表示，昨晚蔣萬安團隊在網路發布一張偷拍視角的跟監照片，用跟監、偷拍加上抹黑、扭曲，讓台灣人回想起國民黨威權專制時期的白色恐怖。

林楚茵表示，這兩位醫師夫妻就是陳時中的支持者，同時也是優秀的醫師，國民黨利用這種惡毒的招式，就是警告支持陳時中的朋友，老大哥在看著你。

林楚茵批評，蔣萬安辯論表現空洞差勁、原形畢露，支持度被陳時中甩開看不到車尾燈，再加上陳時中對蔣的無理批評沉著應對，就改挑身邊親友支持者下手，孤注一擲地使出奧步，蔣萬安不但沒有反共DNA，反而有跟中共相近的威權DNA，台北市民經過歷次民主洗禮，還會接受專制威權的市長嗎？