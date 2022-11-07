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批陳時中緊摟人妻　徐巧芯4點回嗆紙風車執行長：我還有照片

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間透過臉書爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子「十指緊扣」，掀起各界議論。活動主辦方、紙風車文教基金會執行長張敏宜痛批這是不實影射；對此，徐巧芯也提出4點回應，已有照片為證，並非影射，況且她還有陳喝醉的照片還沒有公布出來。

▲▼徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▼▲徐巧芯質疑陳時中對已婚女子伸出鹹豬手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

▲▼徐巧芯公布陳時中與丁金聰、李雅玲夫婦用餐完走出餐廳的照片。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯6日表示，收到8張陳時中在10月間被拍到的照片，陳與台北市聯合醫院松德院區副院長李雅玲拉著手，走出位於建國北路上的港式餐廳「喆園」，周圍還有兩名身穿藍色襯衫的男子和一名黑衣女性，質疑陳伸出「鹹豬手」。消息傳開後掀起各界議論。

據悉，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時台北市立聯合醫院仁愛院區醫務長丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身穿藍色襯衫緊跟在一旁，另外，現任紙風車劇團團長任建誠也有入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

對此，活動主辦方、紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，那天是長輩宴請好友聚會，李雅玲與丁金聰受邀與會，陳時中在餐敘尾聲時才前來，向與會好友們致意，當時大家都在場，那是公開場合，「文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

徐巧芯回嗆紙風車文教基金會執行長張敏宜。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯4點回嗆張敏宜。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯隨即也提出4點回嗆，首先是陳時中當天有沒有喝酒，她還有陳喝醉的照片還沒有公布出來；第二，她描述陳摟著、牽著李雅玲，已有照片為證，並非影射；第三，鹹豬手是她看完照片以及了解過程後的主觀評論，不是揶揄，也無涉及人身攻擊；第四，陳正在競選台北市長，言行本來就受到高度檢驗，她從未評論李雅玲與丈夫的關係，只是在文章中說明當天所發生的事實。

陳時中競選總部則回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳與選舉無關的民眾，希望蔣萬安及其團隊，立刻撤除照片並對相關當事人道歉，承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。

蔣萬安競選辦公室表示，「我們也非常好奇這些照片到底是誰拍的？」有沒有這些事情，責任並非蔣萬安團隊要說明，他們也沒有拿來做文章，希望陳時中團隊不要牽拖他人轉移焦點，掩蓋陳時中唱歌、喝酒、牽手的事實。

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