徐巧芯控「十指緊扣」　常罵陳時中的他看不下去：要有憑有據

▲民進黨台北市長候選人陳時中。（資料照／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子的牽手照，稱兩人「十指緊扣」，陳時中競選總部隨即回應，陳時中當晚是受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，指控藍營看圖說故事，而過去時常批評陳時中的時代力量台北市議員候選人陳志明則出來聲援，強調對公眾人物的檢驗都應該秉持有多少證據說多少話的精神，而不應該惡意影射。

徐巧芯6日晚間於臉書PO出一張餐會照，只見陳時中摟、握著一名女性的手。徐巧芯說明，「圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，白話文就是傳說中的鹹豬手啦。」

▲徐巧芯發文影射陳時中。（圖／翻攝自 Facebook／徐巧芯）

針對徐巧芯言論，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？

據了解，這組照片拍攝當下，陳時中應邀參加紙風車文教基金會董事會的活動，當時丁金聰夫婦連袂出席，畫面中握住陳時中右手的女子就是丁金聰的妻子李雅玲，而丁金聰當晚身著藍色襯衫緊跟在一旁，另外現任紙風車劇團團長任建誠也入鏡，正是圖中沒有被拍到正臉的藍衣男子。

陳志明表示，無論是公共政策的討論，還是對公眾人物的檢驗，都應該理性，有多少證據說多少話，過去這段時間，他曾對陳時中提出過很多批評，但一定都有憑有據。

陳志明指出，徐巧芯沒說的是，照片中的女性為北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師，是陳時中的學妹，而她的丈夫北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰，就站在她的身邊。很顯然，這就是一對夫妻，送好友陳時中離開的照片而已。