嗆國民黨的DNA是抹黑！　王定宇PO徐巧芯馬英九合照：這是什麼「手」？

▲國民黨台北市議員徐巧芯 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日爆料，稱民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子兩人「十指緊扣」，並曝光摟肩牽手照，引發討論。對此，陳時中競選總部反控藍營看圖說故事，陳時中當晚是受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，而民進黨立委王定宇怒轟，徐巧芯多次只求流量出名而烏龍抹黑，這是國民黨的DNA，並再於臉書貼出其與前總統馬英九合照，反問「這是什麼『手』？」

徐巧芯6日晚間於臉書PO出一張餐會照，只見陳時中摟、握著一名女性的手。徐巧芯說明，「圖中女子為北市聯醫松德院區副院長李雅玲，非常聰明又優秀，她的丈夫丁金聰也在，不過陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著她、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨的離去，白話文就是傳說中的鹹豬手啦。」

王定宇表示，跟監、偷拍、扭曲、抹黑，這是國民黨的DNA沒錯，原來這就是藍營台北市長候選人蔣萬安團隊的矽谷經驗，這種為達目的不擇手段的惡行，實在是讓人無法形容的低劣。

王定宇也拿出徐巧芯與馬英九的合照，「請問…這是什麼『手』？」，狠嗆很難期待這樣的人不要扭曲抹黑，但至少標準一樣就好，其實這樣的合照真的沒有什麼，政治立場不同，也不用扭曲解釋，不是嗎？

針對徐巧芯言論，陳時中競總回應，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？