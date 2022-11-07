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王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔

▲▼王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

▲陳時中被爆與已婚女子親密接觸，王必勝批評「側翼找狗仔跟拍」。（合成圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨北市議員徐巧芯6日晚間貼出照片，爆料民進黨台北市長候選人陳時中與已婚女子「十指緊扣」。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝批評，侯選人讓同黨側翼聘狗仔跟拍傷及無辜。不料徐巧芯迅速回擊，「有小三又被拍到的人很生氣喔！」再次引爆戰火。

徐巧芯指出，陳時中10月6日聚餐後伸鹹豬手，一直摟著台北市聯醫松德院區副院長李雅玲，還與對方十指緊扣。儘管女方丈夫、市立聯醫仁愛院區醫務長丁金聰當時在場，陳時中競辦也批評是抹黑，但徐巧芯仍質疑「不知道陳時中是否也如此對待其他女性？」

徐巧芯表示，陳時中是台北市長候選人，言行舉止本就受到外界高度檢驗，這些照片都是有圖有真相，緊緊摟住已婚女性、十指緊扣都被拍得一清二楚，她只是單純描述事實，「身為已婚女性，看到這組照片很不舒服，未來若陳時中擔任台北市長，將有更多聚會，是否也會用這個態度對待女性？」

▲▼王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

▲王必勝指出，選風極其敗壞，「這是市民要的嗎？」（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

對此，王必勝在相關文章留言批評，「候選人沒做事只會黑防疫、扯疫苗，同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜，選風極其敗壞。這是市民要的嗎？」不料這一番話迅速被截圖，甚至被徐巧芯揶揄「有小三又被拍到的人很生氣喔！」

徐巧芯7日凌晨發文透露，這些照片和聚會細節本來會成為新聞，但後來不了了之，「我怎麼可能有錢去請狗仔...就說了這是媒體原本要刊登的內容，至於為什麼不能上刊？大家可以自己想一想。」

至於王必勝留言說的「候選人」是不是指國民黨台北市長候選人蔣萬安？「側翼」又是不是指徐巧芯？留言並未進一步說明。不過，徐巧芯已率先在文中喊話：「防疫指揮官，只要敢說出我的名字，我就告你。」

▼徐巧芯揶揄，「有小三又被拍到的人很生氣喔！」（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

▲▼王必勝轟「側翼找狗仔偷拍」　徐巧芯：有人被拍到小三很生氣喔。（圖／翻攝自臉書／徐巧芯）

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