快訊／坦尚尼亞空難「至少19死」！　飛機迫降墜入湖中

▲坦尚尼亞6日發生墜機空難,該國總理公布至少已19人喪命。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

坦尚尼亞6日發生一起空難事故,精密航空(Precision Air)一架客機6日準備降落布科巴機場時,意外墜入非洲最大的維多利亞湖(Lake Victoria)。坦尚尼亞總理馬賈利瓦(Kassim Majaliwa)6日表示,這起空難已造成至少19人死亡。

根據英國BBC報導,坦尚尼亞總理馬賈利瓦6日晚間公布,空難死亡人數已達到19人,「這場空難已經奪走了19人的生命,我向所有失去親人的人以及所有坦尚尼亞人表示哀悼」。

在馬賈利瓦公布死亡人數之前,坦尚尼亞當局對外宣布,墜毀的客機上有43人,其中機師及空服員共4人,其餘39人均是乘客,空難只造成3人死亡,累計救出26人,目前尚不清楚是否有獲救的人在醫院死亡。

精密航空表示,這架飛機從三蘭港起飛,不料在準備降落布科巴機場時,由於當時的天氣非常惡劣,飛機在強風及暴風雨的影響下,最終被迫降落在維多利亞湖面上。

精密航空是坦尚尼亞最大私營航空公司,而維多利亞湖則是非洲最大湖泊。

#Tanzania: Precision Air plane flying from Dar es Salaam to Bukoba crashes in Lake Victoria.



The plane reportedly encountered a storm at Bukoba airport and instead landed in the lake. pic.twitter.com/PP6xtwiZNv