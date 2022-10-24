飛機、行李碎片找到了！德健身大亨全家出遊墜機　6人恐全罹難

▲德國億萬富翁、健身大亨沙勒（Rainer Schaller）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀、吳美依／綜合報導

德國億萬富翁、健身大亨沙勒（Rainer Schaller）21日帶著全家及友人出遊，乘坐私人飛機前往哥斯大黎加，卻不幸失聯。哥斯大黎加當局22日證實，在距機場僅28公里的加勒比海海域，尋獲飛機殘骸和行李碎片，以及至少2具遺體，研判飛機只剩幾分鐘就要降落，卻不幸發生事故，全機6人恐全數罹難。

▲沙勒與女友希斯柯基育有2女。（圖／翻攝自Facebook／Christiane Schikorsky）



綜合外媒報導，當時這架小飛機從墨西哥帕倫克（Palenque）起飛，預計前往哥國濱海觀光聖地利蒙（Limón），降落前與塔台失去聯繫，由於夜間天氣惡劣，搜索行動一度暫停，如今大規模救難行動仍在持續中。

哥斯大黎加公共安全部表示，53歲的沙勒、44歲女友希斯柯基（Christiane Schikorsky）、2人的2名女兒、一名身分未知的40歲男性都在機上，以上5人為德國公民，另外還有一名66歲的瑞士籍機師。當局22日已尋獲1名未成年人和1名成年人的遺體，但並未公布姓名。

▲目前已尋獲飛機和行李殘骸。（圖／達志影像／美聯社）



沙勒是健身公司「RSG集團」、德國最大連鎖健身房McFit的創辦人兼首席執行長（CEO），他於2020年收購破產同業Gold's Gym，個人淨資產估計為2.5億歐元（約新台幣79億元）。

一行人乘坐的是「前進商務飛機」（Piaggio 180），由義大利比雅久飛機公司設計與製造，最多可乘坐2名飛行員及9名旅客，全球目前約有246架，曾被美國飛機零件公司Avantair用於接送高級客戶，也曾為波蘭、加拿大、保加利亞、阿聯酋政府官員使用。

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