22歲美女飛官墜機亡！高空熄火「失速狂墜」　塔台最後通話曝光

▲22歲飛官維多利亞不幸墜機身亡。（左圖／翻攝維吉尼亞州警方；右圖／翻攝instagram@viktoriathepilot）



記者吳美依／綜合報導

美國維吉尼亞州22歲飛官維多利亞（Viktoria Ljungman）不幸墜機傷亡，她陪同指導駕駛一架塞斯納172（Cessna 172）單引擎小飛機，學員卻不慎把機鼻拉得太高，導致引擎在起飛過程中熄火、失速墜毀，與塔台最後通話的內容如今也被釋出。

事故發生在6日下午3時左右，維多利亞向塔台通報，「准許起飛，97883。小心機尾亂流。」幾秒鐘後，機上另一人驚呼「撞到了！」此時，塔台人員趕緊詢問，「883，你們還好嗎？」但已經沒有任何回應。救援人員趕到威廉斯堡國際機場附近時，只看見墜毀的機身殘骸。

▲維多利亞夢想成員飛行員。（圖／翻攝instagram@viktoriathepilot）



綜合外媒報導，維多利亞當場身亡，當時駕駛小飛機的18歲學員歐魯瓦伯漢米（Oluwagbohunmi Ayomide Oyebode）與機上另一名學員倖存，不過傷勢嚴重，仍有生命危險。當局指出，目前沒有跡象表明，飛機墜毀與機尾亂流有關，全案仍在調查中。

維多利亞與家人來自瑞典，生前就讀於漢普頓大學（Hampton University），她畢生夢想成為飛行員，2021年獲得專業飛行執照，今年4月成為飛官。她的家屬已經發表聲明證實死訊，「每個與維多利亞互動過的人，都會欽佩她的善良和智慧，尊敬她巨大的貢獻與職業道德。」

▲維多利亞家屬已經證實死訊。（圖／翻攝instagram@viktoriathepilot）

