億萬富翁空中失聯「飛機遺骸找到了」　全家出遊！準備降落竟遇劫

▲德國健身大亨沙勒（Rainer Schaller）疑似全家搭機遇難。（圖／翻攝自Facebook／Christiane Schikorsky）



記者吳美依／綜合報導

德國億萬富翁、健身大亨沙勒（Rainer Schaller）21日帶著全家及友人出遊，乘坐私人飛機前往哥斯大黎加，卻不幸失聯。哥斯大黎加當局22日證實，在距機場僅28公里的加勒比海海域，尋獲機身遺骸及至少2具遺體，研判飛機只剩幾分鐘就要降落，卻不幸發生事故。

TMZ、《德國之聲》等外媒引述當局說法報導，飛機從墨西哥帕倫克（Palenque）起飛，預計前往哥國濱海觀光聖地利蒙（Limón），降落前與塔台失去聯繫，由於夜間天氣惡劣，搜索行動一度暫停，如今大規模救難行動仍在持續中。

哥斯大黎加公共安全部表示，53歲的沙勒、44歲女友希斯柯基（Christiane Schikorsky）、2人的2名女兒、一名身分未知的40歲男性都在機上，以上5人為德國公民。至於66歲飛行員則是瑞士公民。

▲沙勒與女友育有2女。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／翻攝自Facebook／Christiane Schikorsky）

沙勒是健身公司「RSG集團」、德國最大連鎖健身房McFit的創辦人兼首席執行長（CEO），他於2020年收購破產同業Gold's Gym，個人淨資產估計為2.5億歐元（約新台幣79億元）。

一行人乘坐的是「前進商務飛機」（Piaggio 180），由義大利比雅久飛機公司設計與製造，最多可乘坐2名飛行員及9名旅客，全球目前約有246架，曾被美國飛機零件公司Avantair用於接送高級客戶，也曾為波蘭、加拿大、保加利亞、阿聯酋政府官員使用。