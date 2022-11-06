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宗博館第3屆錫克教慈善廚房　平等席地而坐享用聖餐

▲宗博館第3屆錫克教慈善廚房 平等愛分享席地而坐享用聖餐。（圖／世界宗教博物館提供）

▲第三屆錫克教「慈善廚房」（Langar），數百名參加者不分種族、宗教、性別、地位與國籍，輪流席地而坐，享用免費的聖餐。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一場跨宗教的文化盛宴！世界宗教博物館發展基金會聯合印度國際文化交流單位，11月6日在生命和平多元空間舉辦第三屆錫克教「慈善廚房」（Langar），數百名參加者不分種族、宗教、性別、地位與國籍，輪流席地而坐，享用免費的聖餐，實踐錫克教義講求的「平等」，更突顯博物館尊重、包容、博愛的創館理念。

世界宗教博物館是跨宗教交流平台，11月9日世界宗教和諧日，適逢創館21周年，規劃國際、跨宗教系列活動，包括：2日回佛20論壇，6日第三屆錫克教慈善廚房，11日第七屆和平詩歌大滿貫，中旬世界宗教博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師受邀以利亞跨信仰會議。

▲宗博館第3屆錫克教慈善廚房 平等愛分享席地而坐享用聖餐。（圖／世界宗教博物館提供）

▲印度台北協會副會長卡莫•庫拉那（Kamal Khurana）與妻子跟大家一起席地用餐。

世界宗教博物館發展基金會國際事務副主任陳瑞琳表示，錫克教在全球擁有2500萬信徒，是世界第6大宗教。教徒每年11月為慶祝錫克教創教大師那納克（Guru Nanaka Dev Jl）誕辰，會舉行盛大的古普拉卜（Gurpurab）慶典，藉此宣揚錫克教奉獻精神的重要性。

陳瑞琳說，「慈善廚房」是錫克教實踐平等及博愛的一種方式，這個傳統已經有550年以上的歷史，不分宗教、種姓、性別、地位與國籍，平等的提供免費素食供大家享用，人們會整齊坐在地板上一起用餐，對錫克教徒來說，服務（Sewa）是一種榮譽，從廚房到外場的所有工作，都是由志工服務，分梯輪流用完餐後，多會留下來幫忙，或協助分菜、接待、整理環境等，實踐無私奉獻的教義。

▲宗博館第3屆錫克教慈善廚房 平等愛分享席地而坐享用聖餐。（圖／世界宗教博物館提供）

▲印度台北協會副會長卡莫•庫拉那打飯給天主教主教團宗教交談委員會執行秘書林之鼎神父。

陳瑞琳解釋，錫克教徒相信造物主創造的一切都是完美的，不因世俗看法改變身體的任何部位，蓄髮及蓄鬍不但是為了敬神，也成為教徒的信念及身分表徵。她說，為保持頭髮的乾淨與整齊，男性教徒強制包頭巾，女性包頭或覆蓋頭巾皆可，沒有強制。頭巾形式、顏色、大小不拘，有忠誠、正義、尊嚴、勇氣和純潔的象徵寓意。

▲宗博館第3屆錫克教慈善廚房 平等愛分享席地而坐享用聖餐。（圖／世界宗教博物館提供）

▲錫克教包頭巾文化體驗，相當受到歡迎。

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